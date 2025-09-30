УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10072 відвідувача онлайн
Новини Фото
2 116 14

Військові та політики пропонують захистити Захід Україн системами ППО з можливим розширенням до столиці, - The Telegraph. КАРТА

Західні політики та військові запропонували створити зону протиповітряної оборони над західною частиною України для перехоплення російських дронів та ракет.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на групу неназваних джерел, передає Цензор.НЕТ.

У майбутньому цей "щит" може бути розширений і на Київ. Водночас це було б демонстрацією готовності Європи брати на себе ризики й реально допомагати Україні. За оцінками західних експертів, розгортання ППО зменшить ризики для Європи, зміцнить позиції України та стане чітким сигналом Кремлю.

Питання обговорять завтра у Копенгагені на зустрічі європейських лідерів.

Закрити небо над заходом України пропонують деякі країни ЄС і НАТО

Також читайте: Кремль заявив, що багато жителів Одеси та Миколаєва "хотіли б пов’язати свою долю" з Росією

Автор: 

НАТО (6856) ППО (3599) росія (68102) атака (568) війна в Україні (6396)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
А решта нехай дохнуть...
показати весь коментар
30.09.2025 15:21 Відповісти
+3
Шашликиииииииии
показати весь коментар
30.09.2025 15:32 Відповісти
+1
вони над собою боються збивати. Якщо така інформація буде офіційною, Піськов виступить, що це значить війна з НАТО і розмови вщухнуть
показати весь коментар
30.09.2025 15:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
30.09.2025 15:24 Відповісти
Слухай, рускій, всі розуміють, що захищати будуть зовсім не людей, а дещо інше. Так що, дарма скавулиш, москалю...
показати весь коментар
30.09.2025 15:42 Відповісти
вони над собою боються збивати. Якщо така інформація буде офіційною, Піськов виступить, що це значить війна з НАТО і розмови вщухнуть
показати весь коментар
30.09.2025 15:25 Відповісти
Це спрацювало би в 2022. Зараз ні.
показати весь коментар
30.09.2025 15:33 Відповісти
Це вони, недолуги що, тренуваться над нами хочуть??!! Шкоди може бути більш ніж користі! Най краще літаки, ракети і гроші дають, ,,союзнички"....!!!
показати весь коментар
30.09.2025 15:28 Відповісти
Коли припекло, то вирішили що й небо закрити можна. А до того, хай дохнуть українці, а ми будемо подачки давати.
показати весь коментар
30.09.2025 15:29 Відповісти
Шашликиииииииии
показати весь коментар
30.09.2025 15:32 Відповісти
трьоп, не вартий уваги.
показати весь коментар
30.09.2025 15:32 Відповісти
Орбан з фіцою не дозволять. Небо треба було закривати ще у 22-му, а зараз пішли ви у сраку з таким закриванням.
показати весь коментар
30.09.2025 15:35 Відповісти
Відмінне рішення, ось тільки нам у Миколаєві від цього не солодко.
Ви чого хлопці, поділили Україну на першосортних та другосортних?
показати весь коментар
30.09.2025 15:43 Відповісти
краще коли всі другосортні?
показати весь коментар
30.09.2025 16:03 Відповісти
А що ж тоді робили, зеленський-разумков+стефанчук разом з групою осіб в Урядовомоу кварталі, для захисту Українців з 2019 року???
Запис в трудовій, вони мають, а свій функціонал щодо захисту України, не виконали! Тоді і записи в трудовій треба анулювати, рішенням Українців!?!?
показати весь коментар
30.09.2025 15:45 Відповісти
 
 