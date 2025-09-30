Військові та політики пропонують захистити Захід Україн системами ППО з можливим розширенням до столиці, - The Telegraph. КАРТА
Західні політики та військові запропонували створити зону протиповітряної оборони над західною частиною України для перехоплення російських дронів та ракет.
Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на групу неназваних джерел, передає Цензор.НЕТ.
У майбутньому цей "щит" може бути розширений і на Київ. Водночас це було б демонстрацією готовності Європи брати на себе ризики й реально допомагати Україні. За оцінками західних експертів, розгортання ППО зменшить ризики для Європи, зміцнить позиції України та стане чітким сигналом Кремлю.
Питання обговорять завтра у Копенгагені на зустрічі європейських лідерів.
Ви чого хлопці, поділили Україну на першосортних та другосортних?
Запис в трудовій, вони мають, а свій функціонал щодо захисту України, не виконали! Тоді і записи в трудовій треба анулювати, рішенням Українців!?!?