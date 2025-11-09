РУС
3 894 42

"Мы не будем рисковать третьей мировой ради Украины", - Столтенберг об отказе Зеленскому закрыть небо

Йенс Столтенберг

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что самым болезненным решением во время полномасштабного вторжения было отклонение просьбы Владимира Зеленского закрыть небо над Украиной, чтобы избежать прямой войны с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом он рассказал в своих мемуарах, которые цитирует Times.

Зеленский просил НАТО о закрытии неба

По словам Столтенберга, Зеленский позвонил ему из бункера в Киеве, на который в то время наступали российские войска.

"[Он] сказал: "Я принимаю то, что вы не посылаете наземные войска НАТО, хотя я с этим не согласен. Но, пожалуйста, закройте воздушное пространство. Не позволяйте российским самолетам, беспилотникам и вертолетам летать и атаковать нас". И он также сказал: "Я знаю, что НАТО может это сделать, потому что вы уже делали это раньше"", - приводит слова Зеленского экс-генеральный секретарь НАТО.

Однако тогда он был вынужден отказать украинскому президенту, объяснив, что в таком случае НАТО пришлось бы уничтожить российские системы ПВО в Беларуси и России, чтобы обезопасить самолеты НАТО.

Закрытие неба для НАТО означает состояние войны с РФ

"И если в воздухе российский самолет или вертолет, мы должны его сбить, и тогда мы окажемся в состоянии настоящей войны между НАТО и Россией. А мы не готовы этого делать", - говорит Столтенберг.

"Как сказал Байден, который в то время был президентом США, мы не будем рисковать третьей мировой войной ради Украины", - подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что боялся, что его разговор с Зеленским может стать последним телефонным звонком украинского лидера.

Несмотря на это, Столтенберг считает решение не посылать войска НАТО в Украину правильным подходом, хотя и признает, что западная помощь Украине была "слишком малой и запоздалой".

Если бы Киев имел достаточно военной поддержки, то полномасштабного вторжения можно было бы избежать, добавляет экс-генеральный секретарь, "поскольку президент Путин, возможно, пришел бы к выводу, что вторжение в [вооруженную] Украину невозможно".

Напомним, ранее Столтенберг отмечал, что в 2014 году, после незаконной аннексии Крыма Россией, большинство союзников были против оказания военной помощи Украине, потому что боялись, что это может спровоцировать Россию. Однако предоставлением оружия, включая летальное, можно было бы предотвратить вторжение РФ.

Автор: 

Зеленский Владимир (22521) НАТО (10488) ПВО (3246) Столтенберг Йенс (1621)
Топ комментарии
+18
Янелох закрыл небо над Украиной асфальтом и шашлычками. НАТО выдохнуло спокойно.
09.11.2025 13:30 Ответить
+14
Та зрозуміло, натівські куколди хочуть всидіти на двух стільцях: купляючи ресурси в рашці і даючи по краплям збою
09.11.2025 13:31 Ответить
+11
Ключове слово - боялися. Воно ключовим і залишається.
09.11.2025 13:33 Ответить
Янелох закрыл небо над Украиной асфальтом и шашлычками. НАТО выдохнуло спокойно.
09.11.2025 13:30 Ответить
Путинская проститутка, ты часом ресурсом не ошибся?
09.11.2025 13:46 Ответить
Ого як швидко дєрьмаківці підтяглися. На кахєтку зароби. Сьогодні їх в шостому віконці видають, як раз для шісток таких як ти.
09.11.2025 13:50 Ответить
д'Єрмак фореве ???
09.11.2025 14:01 Ответить
це ти попутав ресурси. дєрьмаковські іуди- шалави на ЦН для заробітку 30 сребників.
09.11.2025 14:13 Ответить
Та зрозуміло, натівські куколди хочуть всидіти на двух стільцях: купляючи ресурси в рашці і даючи по краплям збою
09.11.2025 13:31 Ответить
Чембірлен, теж саме вякав, коли говорив про Гітлера, історія йде по колу і нікого нічому не вчить. Непокаране зло породжує ще більше зло.Історію тому і потрібно вчити, щоб не повторювати помилки людства. Він чи погано вчився, чи відробляє гроші.
09.11.2025 13:51 Ответить
То все винуватий Байден. Якби Нато було президентом, такого ніколи б не сталося
09.11.2025 14:14 Ответить
Європейські політики, у такий же спосіб, мотивували гітлєра розпочати Другу Світову Війну!!
Столтенберг, мабуть про це ЗАБУВ з 2014 року!!
09.11.2025 14:17 Ответить
Ключове слово - боялися. Воно ключовим і залишається.
09.11.2025 13:33 Ответить
Ні, ключеве - телефонував з бункеру.
09.11.2025 13:43 Ответить
Та з нашим непорозуміннячком усе було ясно від початку.

А з НАТОм стало ясно: "боялися", "не готові"…
09.11.2025 13:53 Ответить
Як би його ще позбавитись..
09.11.2025 13:56 Ответить
Я уже как-то писал. Повторю. Они и не собирались воевать. Нормальным людям не укладывается в голове что в 21 веке можно вести себя как в средние века. Ну зато теперь, увидев угрозу. они настроили новых заводов и продолжают их строить не останавливаясь, перевооружая свою армию ударными темпами. Не то, что мы, полтора года не могли согласовать немцам земельный участок под новый снарядный завод. Нам же снаряды без надобности. Теперь их ударными темпами строят не у нас, а в Румынии, Болгарии и Литве.
09.11.2025 14:09 Ответить
Підари сцикливі! 🤬
09.11.2025 13:36 Ответить
"Якби Київ мав би достатньо військової підтримки" неможливий розвиток подій.
Янелох заперечував саму можливість вторгнення, на саміті НАТО за лічені дні до 22-го лютого
09.11.2025 13:37 Ответить
Очкошнік
09.11.2025 13:38 Ответить
На чорта він взагалі виліз щось базікати?
Твоє, Єнсе, тупориле мимрення зараз вже нікого не цікавить, всі й так бачили твої з байденом коричневі штани в 2022му. Шуруй куди подалі й навіть не сподівайся, що ми тебе зрозуміємо.
З Рейхом теж ніхто не хотів воювати, так само розмазували шмарклі по мармизах і серили в штани від жаху перед глобальною війною. По факту воювати проти Гітлера довелося всім, тільки до глобальної війни ще отримали величезні втрати людських життів, яких можна було уникнути, та всесвітню ганьбу, яку більшість країн тепер старанно ховають. А все могло закінчитися значно швидше і з меншою кров'ю, якби тоді були більш рішучі дії на перші вторгнення Рейху в інші країни.
Нічого політиків історія не вчить...
09.11.2025 13:39 Ответить
Такі, як ти вибрали до влади бланків,нехочете захищати країну,а захід винен!
09.11.2025 13:45 Ответить
За це окремий полум'яний привіт 73% наріду, який корчив з себе ****************, а зараз табунами тікає від бусіка і штурмує Тису.
Це ніяким чином не відміняє того, що захід обійсрався тоді, коли повинен був зрозуміти ситуацію і запобігти теперішнім подіям. І це не тільки за Зє почалося, ще Порох ледве з трампа тих півтора джавеліна націдив, хоча вже тоді ситуація була загрозливою і допомогти тим, чим допомагають зараз, але вже в свинячий голос. І ніякої 3 світовою, попри обійсрання Столтенберга, не трапилося.
Все значно прозаїчніше - в страху очі великі...
09.11.2025 13:56 Ответить
Ви натякаєте, що я голосував за Зє? Ви при здоровому глузді? XD
09.11.2025 13:58 Ответить
Воно хрипіло, що нападу не буде захід сіє паніку ,а тоді всрате з бункеру телефонує до НАТО,щоб закрили небо!
09.11.2025 13:41 Ответить
кацапский вкид - щоб боти не простаювали
09.11.2025 13:42 Ответить
Йенс сцить допомогти, значить третя світова сама прийде до Йенса
09.11.2025 13:42 Ответить
Локомотив Великої Війни
Хід набирає швидко й неухильно
Кацап з китайцем топку кочегарять
Тиск агресивнео піднімаючи постійно

Історію ніколи світ не вчив
З минулого повторюються сцени
І знов бесчестя із війною обирають
Новітні "даладьє" та "чемберлени"
09.11.2025 13:43 Ответить
Тобто і зараз від них рішучих дій чекати не доводиться
09.11.2025 13:43 Ответить
Та це вже ж було. "Хто воюватиме за Нарву?" чи як там ця цитата з 2 Світової.
Але я ніколи НАТО його де факто зради (так, саме зради, бо вони засирали нам мізки "відкритими дверима", ми йшли в НАТО, а вони нас киданули) не пробачу.
09.11.2025 13:43 Ответить
Ніт не сцикливе НАТО,в них була інформація ,шо зеленський🤡 є агент кремля ,який не тільки допоможе здати Україну ,а і спровокує 3 світову ,для полегщення геополітичного дерібану ,між ху* лом ,сі та трампом ...і такі заяви мають підгрунття ...тому всі українські громадяни ...хто голосував за цього чмошника , треба колективненько його скидати ,бо нікому життя, з цим ід* отм президентом ,не буде !!!...
09.11.2025 13:46 Ответить
Україна - по великому рахунку - нам пох - Столтенберг
09.11.2025 13:48 Ответить
Коли Гітлер анексував Судити а потім і всю Чехію, по договорняку з заходом, то захід кричав що це мир для Європи і не втручався, щоб не було другої світової війни.
Коли совок напав на Фінляндію, захід теж не закривав небо над Фінляндією, типу щоб не провокувати другу світову.
Коли Гітлер разом зі Сталіним напали на Польшу, захід реально не втручався, знову ж, під приводом не провокувати другу світову.
Але ж друга світова настала, завдяки потуранню заходом агресору, тобто невтручанням.
Історія нічому не вчить цих західних імпотентів.
09.11.2025 13:48 Ответить
Мерзенні нікчеми..
09.11.2025 13:56 Ответить
Боже мій! Публічно розписатися у свому боягузтві. Чудо ми впадемо, вас передавлять по одному. Не пам'ятаю якій літературний герой сказав " жалкие, ничтожные люди".
09.11.2025 13:59 Ответить
Паніковський?
09.11.2025 14:18 Ответить
Не нато, а якись чмошники.
09.11.2025 14:00 Ответить
"Не дозволяйте російським літакам, безпілотникам та гелікоптерам літати та атакувати нас" - а які безпілотники нас тоді атакували? Тоді ще ніхто не використовував дрони-камікадзе та fpv-шки.
09.11.2025 14:04 Ответить
Латвія, Литва чи Єстонія теж колись можут почути такі слова, звідце висновок що НАТО це ляльковий театр
09.11.2025 14:07 Ответить
Цікаво заради кого вони готові розпочати 3 світову
09.11.2025 14:09 Ответить
Всі 'гарні' і Зе і НАТО і нарід. Але всі отримають своє. І за боягузтво і за зраду.
09.11.2025 14:09 Ответить
Столтенберг це новий Чемберлен. така ж сама ріторика такіж саме дії і результат буде такий самий як і у Чемберлера. І війна і ганьба.
09.11.2025 14:14 Ответить
НАТО- нікому не потрібний альянс чмошників
09.11.2025 14:24 Ответить
Столтенберг бреше, як дихає. Ніхто не просив атакувати територію росії та Білорусі. Просили збивати ракети над територією України! Яке російське ППО з території росії могло б дістати ті літаки, що літали над Україною? Тепер воно щось булькотить.
09.11.2025 14:30 Ответить
 
 