"Мы не будем рисковать третьей мировой ради Украины", - Столтенберг об отказе Зеленскому закрыть небо
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что самым болезненным решением во время полномасштабного вторжения было отклонение просьбы Владимира Зеленского закрыть небо над Украиной, чтобы избежать прямой войны с Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом он рассказал в своих мемуарах, которые цитирует Times.
Зеленский просил НАТО о закрытии неба
По словам Столтенберга, Зеленский позвонил ему из бункера в Киеве, на который в то время наступали российские войска.
"[Он] сказал: "Я принимаю то, что вы не посылаете наземные войска НАТО, хотя я с этим не согласен. Но, пожалуйста, закройте воздушное пространство. Не позволяйте российским самолетам, беспилотникам и вертолетам летать и атаковать нас". И он также сказал: "Я знаю, что НАТО может это сделать, потому что вы уже делали это раньше"", - приводит слова Зеленского экс-генеральный секретарь НАТО.
Однако тогда он был вынужден отказать украинскому президенту, объяснив, что в таком случае НАТО пришлось бы уничтожить российские системы ПВО в Беларуси и России, чтобы обезопасить самолеты НАТО.
Закрытие неба для НАТО означает состояние войны с РФ
"И если в воздухе российский самолет или вертолет, мы должны его сбить, и тогда мы окажемся в состоянии настоящей войны между НАТО и Россией. А мы не готовы этого делать", - говорит Столтенберг.
"Как сказал Байден, который в то время был президентом США, мы не будем рисковать третьей мировой войной ради Украины", - подчеркнул Столтенберг.
Он добавил, что боялся, что его разговор с Зеленским может стать последним телефонным звонком украинского лидера.
Несмотря на это, Столтенберг считает решение не посылать войска НАТО в Украину правильным подходом, хотя и признает, что западная помощь Украине была "слишком малой и запоздалой".
Если бы Киев имел достаточно военной поддержки, то полномасштабного вторжения можно было бы избежать, добавляет экс-генеральный секретарь, "поскольку президент Путин, возможно, пришел бы к выводу, что вторжение в [вооруженную] Украину невозможно".
Напомним, ранее Столтенберг отмечал, что в 2014 году, после незаконной аннексии Крыма Россией, большинство союзников были против оказания военной помощи Украине, потому что боялись, что это может спровоцировать Россию. Однако предоставлением оружия, включая летальное, можно было бы предотвратить вторжение РФ.
Столтенберг, мабуть про це ЗАБУВ з 2014 року!!
А з НАТОм стало ясно: "боялися", "не готові"…
Янелох заперечував саму можливість вторгнення, на саміті НАТО за лічені дні до 22-го лютого
Твоє, Єнсе, тупориле мимрення зараз вже нікого не цікавить, всі й так бачили твої з байденом коричневі штани в 2022му. Шуруй куди подалі й навіть не сподівайся, що ми тебе зрозуміємо.
З Рейхом теж ніхто не хотів воювати, так само розмазували шмарклі по мармизах і серили в штани від жаху перед глобальною війною. По факту воювати проти Гітлера довелося всім, тільки до глобальної війни ще отримали величезні втрати людських життів, яких можна було уникнути, та всесвітню ганьбу, яку більшість країн тепер старанно ховають. А все могло закінчитися значно швидше і з меншою кров'ю, якби тоді були більш рішучі дії на перші вторгнення Рейху в інші країни.
Нічого політиків історія не вчить...
Це ніяким чином не відміняє того, що захід обійсрався тоді, коли повинен був зрозуміти ситуацію і запобігти теперішнім подіям. І це не тільки за Зє почалося, ще Порох ледве з трампа тих півтора джавеліна націдив, хоча вже тоді ситуація була загрозливою і допомогти тим, чим допомагають зараз, але вже в свинячий голос. І ніякої 3 світовою, попри обійсрання Столтенберга, не трапилося.
Все значно прозаїчніше - в страху очі великі...
Хід набирає швидко й неухильно
Кацап з китайцем топку кочегарять
Тиск агресивнео піднімаючи постійно
Історію ніколи світ не вчив
З минулого повторюються сцени
І знов бесчестя із війною обирають
Новітні "даладьє" та "чемберлени"
Але я ніколи НАТО його де факто зради (так, саме зради, бо вони засирали нам мізки "відкритими дверима", ми йшли в НАТО, а вони нас киданули) не пробачу.
Коли совок напав на Фінляндію, захід теж не закривав небо над Фінляндією, типу щоб не провокувати другу світову.
Коли Гітлер разом зі Сталіним напали на Польшу, захід реально не втручався, знову ж, під приводом не провокувати другу світову.
Але ж друга світова настала, завдяки потуранню заходом агресору, тобто невтручанням.
Історія нічому не вчить цих західних імпотентів.