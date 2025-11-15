Знищено 2 із 3 "Кинджалів" та 91 зі 135 дронів, є влучання на 13 локаціях, - Повітряні сили

У ніч на 15 листопада 2025 року війська РФ атакували Україну трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської обл., а також 135 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 80 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" та 91 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Наслідки

За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання однієї ракети та 41 ударного БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в Україні оголошували масштабну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К, був пуск "Кинджалів".

Також зазначалося, що Росія атакує Україну ударними безпілотниками.

