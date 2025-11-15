По всій території України оголошували повітряну тривогу: загроза балістики та зліт МіГ (оновлено)

Зранку 15 листопада у всіх  областях України оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на карту повітряних тривог.

За інформацією Повітряних сил України існує загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Також зафіксовано зліт МіГ-31К.

О 9:53 Повітряні сили оголосили про відбій загрози по МіГ-31К.

Загроза балістики залишається.

О 10:00 оголошено про відбій повітряної тривоги у всіх областях, окрім Херсонської.

