По всій території України оголошували повітряну тривогу: загроза балістики та зліт МіГ (оновлено)
Зранку 15 листопада у всіх областях України оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на карту повітряних тривог.
За інформацією Повітряних сил України існує загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Також зафіксовано зліт МіГ-31К.
О 9:53 Повітряні сили оголосили про відбій загрози по МіГ-31К.
Загроза балістики залишається.
О 10:00 оголошено про відбій повітряної тривоги у всіх областях, окрім Херсонської.
Карта повітряних тривог
