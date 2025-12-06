Росіяни били по Нікопольщині та Криворіжжю: пошкоджено будинки, торговельні павільйони, зупинки, підприємство. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 6 грудна російські війська обстрілювали населені пункти Нікопольського та Криворізького районів Дніпропетровської області, внаслідок чого є руйнування.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
По населених пунктах Нікопольщини противник бив FPV-дронами та з важкої артилерії. Поцілив по Нікополю, а також Марганецькій, Покровській, Мирівській громадах.
Унаслідок атак понівечені інфраструктура, багатоквартирний, 2 приватні та дачний будинки. Побиті торговельні павільйони, зупинки громадського транспорту. Зачепило також заклад освіти, легковик й автобус, господарські споруди, газогін.
Криворізький район
У Зеленодольській громаді на Криворіжжі руйнування є на одному з сільськогосподарських підприємств. Туди росіяни скерували FPV-дрон.
Зазначається, що повсюди минулося без постраждалих.
Ліквідація наслідків обстрілів у Дніпрі
У Дніпрі продовжують працювати надзвичайники. Подекуди займання, які виникли у складських приміщеннях цивільних підприємств, приборкали. Місцями роботи ще тривають.
Наслідки атак
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