Россияне 40 раз ударили по Днепропетровщине: двое пострадавших, повреждены дома, общежитие, учебное заведение. ФОТОрепортаж

В течение дня 9 декабря российские войска совершили четыре десятка атак на Днепропетровскую область. Под атакой находились населенные пункты Никопольского и Синельниковского районов.

Об этом сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

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Никопольский район

Свою агрессию российские войска направили на Никопольщину. Терроризировали Никополь, Марганецкую, Червоногригоровскую, Мировскую и Покровскую громады. Применяли дроны, артиллерию.

В результате атак пострадали два человека:

58-летняя женщина госпитализирована,

43-летняя пострадавшая – будет восстанавливаться дома.

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Также повреждены учебное заведение и общежитие при нем, семь частных домов, несколько хозяйственных построек. Огнем уничтожен грузовой полуприцеп, повреждены два легковых автомобиля.

Синельниковский район

В Синельниковском районе противник нанес удар КАБом по Межевской громаде. Разрушено здание мельницы и шесть частных домов.

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Последствия атак



















