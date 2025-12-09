Россияне 40 раз ударили по Днепропетровщине: двое пострадавших, повреждены дома, общежитие, учебное заведение. ФОТОрепортаж
В течение дня 9 декабря российские войска совершили четыре десятка атак на Днепропетровскую область. Под атакой находились населенные пункты Никопольского и Синельниковского районов.
Об этом сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
Свою агрессию российские войска направили на Никопольщину. Терроризировали Никополь, Марганецкую, Червоногригоровскую, Мировскую и Покровскую громады. Применяли дроны, артиллерию.
В результате атак пострадали два человека:
- 58-летняя женщина госпитализирована,
- 43-летняя пострадавшая – будет восстанавливаться дома.
Также повреждены учебное заведение и общежитие при нем, семь частных домов, несколько хозяйственных построек. Огнем уничтожен грузовой полуприцеп, повреждены два легковых автомобиля.
Синельниковский район
В Синельниковском районе противник нанес удар КАБом по Межевской громаде. Разрушено здание мельницы и шесть частных домов.
Последствия атак
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль