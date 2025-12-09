Рашисти вдарили FPV-дроном по авто ритуальної служби на Запоріжжі: поранено чоловіка
Російські загарбники атакували дроном авто ритуальної служби у Запорізькому районі.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Росіяни ударили fpv-дроном по автівці ритуальної служби. Машина пошкоджена", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок атаки поранено 58-річного чоловіка. Наразі він отримує усю необхідну допомогу.
Що передувало?
- Відомо, що 9 грудня російські окупанти завдали удару по цивільній автівці у Запорізькій області. Внаслідок атаки поранення дістали 2 особи.
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