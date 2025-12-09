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Новини Обстріли Запорізької області
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Рашисти вдарили FPV-дроном по авто ритуальної служби на Запоріжжі: поранено чоловіка

Росіяни вдарили по авто ритуальної служби на Запоріжжі

Російські загарбники атакували дроном авто ритуальної служби у Запорізькому районі.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Росіяни ударили fpv-дроном по автівці ритуальної служби. Машина пошкоджена", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки поранено 58-річного чоловіка. Наразі він отримує усю необхідну допомогу.

Читайте: Доба на Запоріжжі: 16 людей поранено внаслідок атак російських загарбників. ФОТОрепортаж

Що передувало?

Також читайте: Рашисти атакували пожежно-рятувальну частину на Запоріжжі: є пошкодження. ФОТОрепортаж

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обстріл (34617) Запорізька область (5000) Запорізький район (636)
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