Рашисты ударили FPV-дроном по автомобилю ритуальной службы на Запорожье: ранен мужчина
Российские захватчики атаковали дроном автомобиль ритуальной службы в Запорожском районе.
Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Россияне ударили fpv-дроном по автомобилю ритуальной службы. Машина повреждена", - говорится в сообщении.
В результате атаки ранен 58-летний мужчина. Сейчас он получает всю необходимую помощь.
Что предшествовало?
- Известно, что 9 декабря российские оккупанты нанесли удар по гражданскому автомобилю в Запорожской области. В результате атаки ранения получили 2 человека.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хто напав на артистів «Гуцулії» під час дії КОМЕНДТСЬКОЇ ГОДИНИ, та чому поліція не діяла? Нічний інцидент на АЗС, що шокував країну.
https://www.youtube.com/watch?v=SHlY4Qn1zLE
😡😡😡😡🤬🤬🤬🤬🤬☠☠☠☠☠☠
генпрокурор, чомусь це замовчують із замами?? Невже покривають??