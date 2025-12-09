РУС
Новости Обстрелы Запорожской области
Рашисты ударили FPV-дроном по автомобилю ритуальной службы на Запорожье: ранен мужчина

Россияне ударили по автомобилю ритуальной службы в Запорожье

Российские захватчики атаковали дроном автомобиль ритуальной службы в Запорожском районе.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Россияне ударили fpv-дроном по автомобилю ритуальной службы. Машина повреждена", - говорится в сообщении.

В результате атаки ранен 58-летний мужчина. Сейчас он получает всю необходимую помощь.

Что предшествовало?

ВРАДІЇВКА 2 у Шептицькому, від якогось ашота-заброньованого???
Хто напав на артистів «Гуцулії» під час дії КОМЕНДТСЬКОЇ ГОДИНИ, та чому поліція не діяла? Нічний інцидент на АЗС, що шокував країну.
https://www.youtube.com/watch?v=SHlY4Qn1zLE
😡😡😡😡🤬🤬🤬🤬🤬☠☠☠☠☠☠
генпрокурор, чомусь це замовчують із замами?? Невже покривають??
показать весь комментарий
09.12.2025 17:05 Ответить
Хто ще сумнівається що кацапи сатаністи ? Воюють з покійниками
показать весь комментарий
09.12.2025 17:06 Ответить
 
 