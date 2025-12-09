Враг нанес удар по гражданскому автомобилю в Запорожском районе: есть раненые
Днем 9 декабря 2025 года войска РФ нанесли удар по Запорожскому району.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Атака на гражданский автомобиль
По данным ОГА, час назад россияне поразили беспилотником гражданский автомобиль. Водитель и пассажир получили ранения. Медики уже оказывают помощь.
Более подробной информации о вражеском обстреле на данный момент нет.
Что предшествовало?
Как сообщалось, 16 человек ранены в результате атак российских захватчиков на Запорожскую область. Кроме того, рашисты атаковали пожарно-спасательную часть в Запорожье: есть повреждения.
Обстрелы Запорожской области за сутки
- В целом, по данным ОВА, 16 человек ранены в результате вражеских атак по Запорожью и Вольнянску.
- В течение суток оккупанты нанесли 642 удара по 26 населенным пунктам Запорожской области.
- Войска РФ нанесли 13 авиационных ударов по Запорожью, Вольнянску, Терновке, Гуляйполю, Зализнычному, Терноватому, Косовцевому, Рождественке и Верхней Терсе.
- 407 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Червоноднепровку, Беленькое, Степногорск, Приморское, Степное, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Зеленое, Варваровку, Сладкое, Прилуки, Успеновку.
- 4 обстрела из РСЗО нанесены по территории Степного, Малой Токмачки, Белогорья и Доброполья.
- 218 артиллерийских ударов нанесено по территории Червоноднепровки, Степногорска, Приморского, Степного, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Зеленого, Варваровки, Сладкого и Прилук.
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