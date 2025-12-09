Враг нанес удар по гражданскому автомобилю в Запорожском районе: есть раненые

Днем 9 декабря 2025 года войска РФ нанесли удар по Запорожскому району.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Атака на гражданский автомобиль

По данным ОГА, час назад россияне поразили беспилотником гражданский автомобиль. Водитель и пассажир получили ранения. Медики уже оказывают помощь.

Более подробной информации о вражеском обстреле на данный момент нет.

Читайте также: В результате вражеских атак в Запорожье ранен мужчина, поступило 34 сообщения о разрушениях. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Как сообщалось, 16 человек ранены в результате атак российских захватчиков на Запорожскую область. Кроме того, рашисты атаковали пожарно-спасательную часть в Запорожье: есть повреждения.

Читайте также: В Запорожской области взрывы: враг атакует КАБами (обновлено). ФОТО

Обстрелы Запорожской области за сутки

В целом, по данным ОВА, 16 человек ранены в результате вражеских атак по Запорожью и Вольнянску.

В течение суток оккупанты нанесли 642 удара по 26 населенным пунктам Запорожской области.

Войска РФ нанесли 13 авиационных ударов по Запорожью, Вольнянску, Терновке, Гуляйполю, Зализнычному, Терноватому, Косовцевому, Рождественке и Верхней Терсе.

407 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Червоноднепровку, Беленькое, Степногорск, Приморское, Степное, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Зеленое, Варваровку, Сладкое, Прилуки, Успеновку.

4 обстрела из РСЗО нанесены по территории Степного, Малой Токмачки, Белогорья и Доброполья.

218 артиллерийских ударов нанесено по территории Червоноднепровки, Степногорска, Приморского, Степного, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Зеленого, Варваровки, Сладкого и Прилук.

Читайте также: Войска РФ продвинулись возле Ямполя и Солодкого, - DeepState. КАРТА