В результате вражеских атак в Запорожье ранен мужчина, поступило 34 сообщения о разрушениях. ФОТОрепортаж

4 декабря военные армии РФ применили 464 БПЛА (преимущественно FPV), 4 раза обстреляли из РСЗО, осуществили 299 артобстрелов и 9 авиаударов по мирным городам и селам региона.

В результате авиаудара по Запорожскому району ранения получил 88-летний мужчина, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали обстрелов

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 776 ударов по 23 населенным пунктам Запорожской области.

Под прицелом рашистов находились Веселянка, Григоровка, Червоноднепровка, Розумовка, Марьевка Запорожского, Степногорск, Степовое Приморское, Щербаки Васильевского, Гуляйполе, Орехов, Новоандреевка, Новоданиловка, Преображенка, Малая Токмачка, Чаривное, Белогорье, Зеленое, Затишье, Варваровка, Прилуки, Тернуватое, Староукраинка Пологовского районов.

В полицию поступило 34 сообщения о разрушениях - повреждены частные и многоквартирные дома и придомовые территории граждан.

Вчера правоохранители эвакуировали из Васильевского и Пологовского районов четырех женщин и пятерых мужчин. Полиция призывает граждан эвакуироваться из прифронтовых населенных пунктов в более безопасные места.









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