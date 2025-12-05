Внаслідок ворожих атак на Запоріжжі поранено чоловіка, надійшло 34 повідомлення про руйнування. ФОТОрепортаж

4 грудня військові армії РФ застосували 464 БпЛА (переважно FPV), 4 рази вгатили з РСЗВ, здійснили 299 артобстрілів та 9 авіаударів по мирних містах і селах регіону.

Внаслідок авіаудару по Запорізькому району поранення отримав 88-річний чоловік, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі обстрілів

Минулої доби окупанти завдали 776 ударів по 23 населених пунктах Запорізької області.

Під прицілом рашистів перебували Веселянка, Григорівка, Червонодніпровка, Розумівка, Мар'ївка Запорізького, Степногірськ, Степове Приморське, Щербаки Василівського, Гуляйполе, Оріхів, Новоандріївка, Новоданилівка, Преображенка, Мала Токмачка, Чарівне, Білогірʼя, Зелене, Затишшя, Варварівка, Прилуки, Тернувате, Староукраїнка Пологівського районів.

До поліції надійшло 34 повідомлення про руйнування - пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки та прибудинкові території громадян.

Учора правоохоронці евакуювали з Василівського та Пологівського районів чотирьох жінок та п’ятьох чоловіків. Поліція закликає громадян евакуюватися з прифронтових населених пунктів до більш безпечних місць.









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