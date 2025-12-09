Сутки в Запорожской области: 16 человек ранены в результате атак российских захватчиков. ФОТОРЕПОРТАЖ

8 декабря вражеские войска осуществили 642 обстрела Запорожской области из различных видов вооружения.

По мирным городам и селам армия РФ применила 407 беспилотников, 13 раз ударила с авиации, 4 - из реактивных систем залпового огня и 218 - из артиллерийских установок, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Последствия обстрелов

Мишенью врага стали Запорожье, Вольнянск, Терновка, Кушугум, Червоноднепровка, Беленькое Запорожского, Степногорск, Приморское, Степовое Васильевского, Гуляйполе, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Чаривное, Зеленое, Варваровка, Сладкое, Зализнычное, Терноватое, Косовцево, Рождественка, Верхняя Терса, Белогорье, Доброполье, Прилуки, Успеновка Пологовского районов.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли три авиаудара по промышленной зоне областного центра и Запорожскому району. В результате атаки 16 человек получили ранения.

Всего в полицию поступило 130 сообщений от граждан о повреждении и разрушении жилья, хозяйственных построек, транспортных средств и инфраструктурных объектов.

Вчера правоохранители эвакуировали 4 жителей Пологовского района: из Гуляйполя и Орехово вывезли трех женщин и мужчину.









Читайте также: 3 человека погибли, еще 16 получили ранения в результате российских ударов по Донецкой области. ФОТОрепортаж