3 человека погибли, еще 16 получили ранения из-за российских ударов по Донецкой области. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 8 декабря войска РФ нанесли 1 893 удара по линии фронта и жилому сектору Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.

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Последствия вражеских обстрелов

Под огнем находились 11 населенных пунктов: города Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Николаевка, Славянск, поселок Алексеево-Дружковка, села Некременное, Очеретино, Сергеевка, Софиино-Лиман.

Разрушениям подверглись 44 гражданских объекта, из них 27 жилых домов.

По Дружковке россияне направили 7 беспилотников разного типа – убили гражданское лицо, еще пятерых человек ранили. Повреждены многоквартирный дом, административное здание, 4 гражданских автомобиля.

По Константиновке Россия била авиабомбами, ствольной артиллерией, дронами – два человека погибли, шестеро получили ранения, в том числе двое детей: мальчик 2012 и девочка 2018 года рождения. Повреждены 5 многоквартирных домов.

Четверо раненых, из них двое детей – в Краматорске. Враг совершил по городу 7 атак, применив управляемую авиабомбу и БПЛА. Разрушениям подверглись 9 многоквартирных домов, магазин, кафе.

Сергиевку Андреевской общины оккупанты обстреляли двумя БПЛА "Герань-2" и "Герань-3" – есть раненый, повреждены 1 многоквартирный и 2 частных дома, храм, амбулатория, офис.

В результате попадания беспилотников "Молния-2" в Славянске поврежден частный дом, в Николаевке – многоквартирный дом и админздание. В Алексеево-Дружковке повреждены 2 жилых дома.

Александровская община: в Софиино-Лимане повреждены 2 частных дома, в Некременном – частный дом, в Очеретино – гражданский грузовик.

Кроме того, установлена информация за 7 декабря: в Дружковке в результате попадания FPV-дрона в гражданский автомобиль погибли два человека, а также есть раненый в Лимане.















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