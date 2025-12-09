3 людини загинули, ще 16 зазнали поранень через російські удари по Донеччині. ФОТОрепортаж
Протягом 8 грудня війська РФ завдали 1 893 удари по лінії фронту та житловому сектору Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.
Наслідки ворожих обстрілів
Під вогнем перебували 11 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, Слов’янськ, селище Олексієво-Дружківка, села Некременне, Очеретине, Сергіївка, Софіїно-Лиман.
Руйнувань зазнали 44 цивільних об’єкти, з них 27 житлових будинків.
На Дружківку росіяни спрямували 7 безпілотників різного типу – вбили цивільну особу, ще п’ятьох людей поранили. Пошкоджено багатоквартирний будинок, адмінбудівлю, 4 цивільних авто.
По Костянтинівці росія била авіабомбами, ствольною артилерією, дронами – дві людини загинули, шестеро зазнали поранень, зокрема двоє дітей: хлопчик 2012 і дівчинка 2018 року народження. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків.
Четверо поранених, з них двоє дітей – у Краматорську. Ворог здійснив на місто 7 атак, застосувавши керовану авіабомбу та БпЛА. Руйнувань зазнали 9 багатоквартирних будинків, магазин, кафе.
Сергіївку Андріївської громади окупанти обстріляли двома БпЛА "Герань-2" і "Герань-3" – є поранений, пошкоджено 1 багатоквартирний і 2 приватних будинки, храм, амбулаторію, офіс.
Внаслідок влучання безпілотників "Молнія-2" у Слов’янську пошкоджено приватний будинок, у Миколаївці – багатоквартирний будинок і адмінбудівлю. В Олексієво-Дружківці пошкоджено 2 житлових будинки.
Олександрівська громада: у Софіїно-Лимані пошкоджено 2 приватних будинки, у Некременному – приватну оселю, в Очеретиному – цивільну вантажівку.
Крім того, встановлено інформацію за 7 грудня: у Дружківці внаслідок влучання FPV-дрона в цивільне авто загинуло двоє людей, а також є поранений в Лимані.
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