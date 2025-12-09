Доба на Запоріжжі: 16 людей поранено внаслідок атак російських загарбників. ФОТОрепортаж

8 грудня ворожі війська здійснили 642 обстріли Запорізької області з різних видів озброєння.

По мирних містах і селах армія РФ застосувала 407 безпілотників, 13 разів вгатила з авіації, 4 - із реактивних систем залпового вогню та 218 - з артилерійських установок, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Наслідки обстрілів

Мішенню ворога стали Запоріжжя, Вільнянськ, Тернівка, Кушугум, Червонодніпровка, Біленьке Запорізького, Степногірськ, Приморське, Степове Василівського, Гуляйполе, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне, Зелене, Варварівка, Солодке, Залізничне, Тернувате, Косівцеве, Різдв'янка, Верхня Терса, Білогір'я, Добропілля, Прилуки, Успенівка Пологівського районів.

Минулої доби окупанти завдали трьох авіаударів по промисловій зоні обласного центру та Запорізькому району. Унаслідок атаки 16 людей отримали поранення.

Загалом до поліції надійшло 130 повідомлення від громадян про пошкодження та руйнування житла, господарських будівель, транспортних засобів та інфраструктурних об’єктів.

Учора правоохоронці евакуювали 4 жителів Пологівського району: із Гуляйполя та Оріхова вивезли трьох жінок та чоловіка.









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