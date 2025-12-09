Рашисты атаковали пожарно-спасательную часть в Запорожской области: есть повреждения. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате российского удара повреждена пожарно-спасательная часть в Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Удар по части ГСЧС

Как отмечается, ночью военные РФ нанесли удар БПЛА по территории одного из населенных пунктов Запорожского района. Атаки были направлены на объект гражданской инфраструктуры.

"Взрывной волной повреждено здание пожарно-спасательной части. В подразделении выбиты окна и двери, повреждена кровля", - говорится в сообщении.

На момент атаки личный состав работал над ликвидацией пожара в соседнем населенном пункте, поэтому никто из спасателей не пострадал.

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Обстрелы Запорожской области за сутки

В целом, по данным ОВА, 16 человек ранены в результате вражеских атак по Запорожью и Вольнянску.

В течение суток оккупанты нанесли 642 удара по 26 населенным пунктам Запорожской области.

Войска РФ нанесли 13 авиационных ударов по Запорожью, Вольнянску, Терновке, Гуляйполю, Зализнычному, Терноватому, Косовцевому, Рождественке и Верхней Терсе.

407 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Червоноднепровку, Беленькое, Степногорск, Приморское, Степное, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Зеленое, Варваровку, Сладкое, Прилуки, Успеновку.

4 обстрела из РСЗО нанесены по территории Степного, Малой Токмачки, Белогорья и Доброполья.

218 артиллерийских ударов нанесено по территории Червоноднепровки, Степногорска, Приморского, Степного, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Зеленого, Варваровки, Сладкого и Прилук.

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