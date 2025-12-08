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Новости Фото Обстрелы Запорожья
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В Запорожской области взрывы: враг атакует КАБами, под ударом промышленная инфраструктура, 7 раненых (обновлено). ФОТОрепортаж

Оккупанты нанесли удары КАБами по Запорожской области

В настоящее время войска РФ наносят удары по Запорожской области. Слышатся взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

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КАБы в Запорожской области

"Взрывы в Запорожской области!! До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - информирует он.

"Повторные взрывы в Запорожской области", - добавил позже Федоров.

По данным Воздушных сил, враг запускает КАБы в направлении г. Запорожье.

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Обновленная информация

Позже Федоров сообщил, что россияне бьют по Запорожской области.

"Один из ударов по промышленной инфраструктуре Запорожья. Предварительно, один человек ранен", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, второй удар – по одному из населенных пунктов области.

Предварительно, два человека травмированы.

Как позже уточнил Федоров, количество пострадавших в результате удара по Запорожью увеличилось до 7 человек.

Медики оказывают всю неотложную помощь.

Запорізька область після обстрілу
Запорізька область після обстрілу
Запорізька область після обстрілу
Запорізька область після обстрілу
Запорізька область після обстрілу
Запорізька область після обстрілу
Запорізька область після обстрілу
Запорізька область після обстрілу
Запорізька область після обстрілу

Автор: 

взрыв (6931) Запорожье (2955) обстрел (33249) Запорожская область (4471) КАБ (548) Запорожский район (623)
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