В Запорожской области взрывы: враг атакует КАБами, под ударом промышленная инфраструктура, 7 раненых (обновлено). ФОТОрепортаж

В настоящее время войска РФ наносят удары по Запорожской области. Слышатся взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

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КАБы в Запорожской области

"Взрывы в Запорожской области!! До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - информирует он.

"Повторные взрывы в Запорожской области", - добавил позже Федоров.

По данным Воздушных сил, враг запускает КАБы в направлении г. Запорожье.

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Обновленная информация

Позже Федоров сообщил, что россияне бьют по Запорожской области.

"Один из ударов по промышленной инфраструктуре Запорожья. Предварительно, один человек ранен", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, второй удар – по одному из населенных пунктов области.

Предварительно, два человека травмированы.

Как позже уточнил Федоров, количество пострадавших в результате удара по Запорожью увеличилось до 7 человек.

Медики оказывают всю неотложную помощь.

















