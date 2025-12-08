В Запорожской области взрывы: враг атакует КАБами, под ударом промышленная инфраструктура, 7 раненых (обновлено). ФОТОрепортаж
В настоящее время войска РФ наносят удары по Запорожской области. Слышатся взрывы.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
КАБы в Запорожской области
"Взрывы в Запорожской области!! До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - информирует он.
"Повторные взрывы в Запорожской области", - добавил позже Федоров.
По данным Воздушных сил, враг запускает КАБы в направлении г. Запорожье.
Обновленная информация
Позже Федоров сообщил, что россияне бьют по Запорожской области.
"Один из ударов по промышленной инфраструктуре Запорожья. Предварительно, один человек ранен", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, второй удар – по одному из населенных пунктов области.
Предварительно, два человека травмированы.
Как позже уточнил Федоров, количество пострадавших в результате удара по Запорожью увеличилось до 7 человек.
Медики оказывают всю неотложную помощь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль