Рашисти атакували пожежно-рятувальну частину на Запоріжжі: є пошкодження. ФОТОрепортаж

Внаслідок російського удару пошкоджено пожежно-рятувальну частину у Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Удар по частині ДСНС

Як зазначається, вночі військові РФ здійснили удар БпЛА по території одного з населених пунктів Запорізького району. Атаки були спрямовані на об’єкт цивільної інфраструктури.

"Вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини. У підрозділі вибито вікна та двері, пошкоджено покрівлю", - йдеться у повідомленні.

На момент атаки особовий склад працював над ліквідацією пожежі в сусідньому населеному пункті, тож ніхто з рятувальників не постраждав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Запоріжжі вибухи: ворог атакує КАБами, під ударом промислова інфраструктура, 7 поранених (оновлено). ФОТОрепортаж









Також читайте: У Запорізькій області вибухи: ворог атакує КАБами (оновлено). ФОТО

Обстріли Запорізької області за добу

Загалом, за даними ОВА, 16 людей поранено через ворожі атаки по Запоріжжю та Вільнянську.

Упродовж доби окупанти завдали 642 удари по 26 населених пунктах Запорізької області.

Війська рф здійснили 13 авіаційних ударів по Запоріжжю, Вільнянську, Тернівці, Гуляйполю, Залізничному, Тернуватому, Косівцевому, Різдв'янці та Верхній Терсі.

407 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Червонодніпровку, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Зелене, Варварівку, Солодке, Прилуки, Успенівку.

4 обстріли з РСЗВ завдано по території Степового, Малої Токмачки, Білогір'я та Добропілля.

218 артилерійських ударів нанесено по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Зеленого, Варварівки, Солодкого та Прилук.

Також читайте: Війська РФ просунулися біля Ямполя та Солодкого, - DeepState. КАРТА