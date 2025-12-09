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Рашисти атакували пожежно-рятувальну частину на Запоріжжі: є пошкодження. ФОТОрепортаж

Внаслідок російського удару пошкоджено пожежно-рятувальну частину у Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Удар по частині ДСНС

Як зазначається, вночі військові РФ здійснили удар БпЛА по території одного з населених пунктів Запорізького району. Атаки були спрямовані на об’єкт цивільної інфраструктури.

"Вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини. У підрозділі вибито вікна та двері, пошкоджено покрівлю", - йдеться у повідомленні.

На момент атаки особовий склад працював над ліквідацією пожежі в сусідньому населеному пункті, тож ніхто з рятувальників не постраждав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Запоріжжі вибухи: ворог атакує КАБами, під ударом промислова інфраструктура, 7 поранених (оновлено). ФОТОрепортаж

рятувальна частина на Запоріжжі після обстрілу
рятувальна частина на Запоріжжі після обстрілу
рятувальна частина на Запоріжжі після обстрілу
рятувальна частина на Запоріжжі після обстрілу

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Обстріли Запорізької області за добу

  • Загалом, за даними ОВА, 16 людей поранено через ворожі атаки по Запоріжжю та Вільнянську.
  • Упродовж доби окупанти завдали 642 удари по 26 населених пунктах Запорізької області.
  • Війська рф здійснили 13 авіаційних ударів по Запоріжжю, Вільнянську, Тернівці, Гуляйполю, Залізничному, Тернуватому, Косівцевому, Різдв'янці та Верхній Терсі.
  • 407 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Червонодніпровку, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Зелене, Варварівку, Солодке, Прилуки, Успенівку.
  • 4 обстріли з РСЗВ завдано по території Степового, Малої Токмачки, Білогір'я та Добропілля.
  • 218 артилерійських ударів нанесено по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Зеленого, Варварівки, Солодкого та Прилук.

Запоріжжя після обстрілу

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Автор: 

Запоріжжя (2607) обстріл (34617) Запорізька область (5000) ДСНС (5367) Запорізький район (633) Вільнянськ (17)
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