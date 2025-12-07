У Запорізькій області вибухи: ворог атакує КАБами (оновлено). ФОТО

Зранку 7 грудня 2025 року російські окупанти завдають ударів по Запорізькій області із використанням керованих авіабомб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Під ударом Запоріжжя

"КАБ у бік Запоріжжя! В укриття!" - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, наразі гримлять вибухи у Запорізькій області.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить немає.

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Оновлена інформація

"Ворог атакує Запорізький район. Щонайменше три удари. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги", - пізніше додав він.

Згодом стало відомо, що через атаку РФ пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та лінії електропередач.

"Годину тому окупанти атакували трьома КАБами одне із сіл Запорізького району. На щастя, минулося без постраждалих", - уточнив Федоров.

Що передувало?

Нагадаємо, в ніч на 7 грудня 2025 року противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. За даними Повітряних сил, знищено 4 ракети із 5, знешкоджено 175 ворожих дронів, є влучання на 14 локаціях.

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