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Новини Атака безпілотників на Запоріжжя
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Удар РФ по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 18 осіб

Атака на Запоріжжя 25 листопада

До 18 зросла кількість постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Що про поранених відомо?

За його словами, поранення дістали 12 жінок та 6 чоловіків.

"Усім лікарі надають необхідну медичну допомогу", - уточнив очільник ОВА.

Також читайте: Дві людини загинули і вісім поранені внаслідок ударів РФ по Запоріжжю та області. ФОТОрепортаж

 Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що російські дрони атакували Запоріжжя: госпіталізовано 12 людей, пошкоджено щонайменше 7 багатоповерхівок.

Також читайте: Атака РФ на Запоріжжя: авіабомба влучила по міському ринку, є загиблі. Кількість поранених зросла до 10 (оновлено). ФОТОрепортаж

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Запоріжжя (2580) обстріл (34391) Запорізька область (4949) Запорізький район (602)
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Терор рашиських чортів не припиняєтся ні на день ,ні на ніч ,коли ти вже фашиська істота путін ти нарешті здохнеш ?
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26.11.2025 07:10 Відповісти
 
 