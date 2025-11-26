Удар РФ по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 18 осіб
До 18 зросла кількість постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Що про поранених відомо?
За його словами, поранення дістали 12 жінок та 6 чоловіків.
"Усім лікарі надають необхідну медичну допомогу", - уточнив очільник ОВА.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що російські дрони атакували Запоріжжя: госпіталізовано 12 людей, пошкоджено щонайменше 7 багатоповерхівок.
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Володимир Омельянов
показати весь коментар26.11.2025 07:10 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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