Удар РФ по Запорожью: количество раненых возросло до 18 человек
До 18 возросло количество пострадавших в результате ночной вражеской атаки на Запорожье.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно о раненых?
По его словам, ранения получили 12 женщин и 6 мужчин.
"Всем врачи оказывают необходимую медицинскую помощь", - уточнил глава ОГА.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что российские дроны атаковали Запорожье: госпитализированы 12 человек, повреждены по меньшей мере 7 многоэтажек.
