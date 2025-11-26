РУС
Удар РФ по Запорожью: количество раненых возросло до 18 человек

Атака на Запорожье 25 ноября

До 18 возросло количество пострадавших в результате ночной вражеской атаки на Запорожье.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о раненых?

По его словам, ранения получили 12 женщин и 6 мужчин.

"Всем врачи оказывают необходимую медицинскую помощь", - уточнил глава ОГА.

Читайте также: Два человека погибли и восемь ранены в результате ударов РФ по Запорожью и области. ФОТОрепортаж

 Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что российские дроны атаковали Запорожье: госпитализированы 12 человек, повреждены по меньшей мере 7 многоэтажек.

Читайте также: Атака РФ на Запорожье: авиабомба попала в городской рынок, есть погибшие. Число раненых возросло до 10 (обновлено). ФОТОрепортаж

Терор рашиських чортів не припиняєтся ні на день ,ні на ніч ,коли ти вже фашиська істота путін ти нарешті здохнеш ?
26.11.2025 07:10 Ответить
 
 