Удар РФ по Запорожью: количество раненых возросло до 18 человек

До 18 возросло количество пострадавших в результате ночной вражеской атаки на Запорожье.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно о раненых?

По его словам, ранения получили 12 женщин и 6 мужчин.

"Всем врачи оказывают необходимую медицинскую помощь", - уточнил глава ОГА.

Читайте также: Два человека погибли и восемь ранены в результате ударов РФ по Запорожью и области. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что российские дроны атаковали Запорожье: госпитализированы 12 человек, повреждены по меньшей мере 7 многоэтажек.

Читайте также: Атака РФ на Запорожье: авиабомба попала в городской рынок, есть погибшие. Число раненых возросло до 10 (обновлено). ФОТОрепортаж