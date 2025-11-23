Два человека погибли и восемь - ранены в результате ударов РФ по Запорожью и области. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки враг атаковал Запорожье и населенные пункты Запорожского, Васильевского и Пологовского районов Запорожской области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Два человека погибли, восемь - ранены в результате вражеских ударов по Запорожью, Запорожскому, Васильевскому и Пологовскому районам", - говорится в сообщении.
Так, в течение суток оккупанты нанесли 894 удара по 26 населенным пунктам Запорожской области.
Чем атаковали россияне?
Как отмечается, оккупанты били по области с авиации, БПЛА различной модификации, РСЗО и артиллерии.
- Войска РФ нанесли 6 авиационных ударов по Гуляйполю, Терноватому, Зализнычному, Варваровке, Белогорью.
- 565 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Малокатериновку, Значково, Берестовое, Беленькое, Степногорск, Щербаки, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Червоное, Затишье, Яблоково, Варваровку и Прилуки.
- 8 обстрелов из РСЗО накрыли Лежино, Юрковку, Малую Токмачку, Белогорье, Затишье, Варваровку, Преображенку.
- 315 артиллерийских ударов нанесено по территории Червоноднепровки, Степногорска, Приморского, Щербаков, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаровного, Белогорья, Червоного, Яблоково и Варваровки.
Повреждения и ликвидация последствий
Сообщается, что поступило 53 сообщения о повреждении жилья, нежилых зданий и объектов инфраструктуры.
В настоящее время продолжается ликвидация последствий ночной атаки - все службы работают непрерывно.
Что предшествовало
Напомним, вечером субботы, 22 ноября, российские захватчики обстреляли Запорожье. Сообщалось, что в результате вражеской атаки пострадали шесть человек.
