Два человека погибли и восемь - ранены в результате ударов РФ по Запорожью и области. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки враг атаковал Запорожье и населенные пункты Запорожского, Васильевского и Пологовского районов Запорожской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Два человека погибли, восемь - ранены в результате вражеских ударов по Запорожью, Запорожскому, Васильевскому и Пологовскому районам", - говорится в сообщении.

Так, в течение суток оккупанты нанесли 894 удара по 26 населенным пунктам Запорожской области.

Чем атаковали россияне?

Как отмечается, оккупанты били по области с авиации, БПЛА различной модификации, РСЗО и артиллерии.

Войска РФ нанесли 6 авиационных ударов по Гуляйполю, Терноватому, Зализнычному, Варваровке, Белогорью.

565 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Малокатериновку, Значково, Берестовое, Беленькое, Степногорск, Щербаки, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Червоное, Затишье, Яблоково, Варваровку и Прилуки.

8 обстрелов из РСЗО накрыли Лежино, Юрковку, Малую Токмачку, Белогорье, Затишье, Варваровку, Преображенку.

315 артиллерийских ударов нанесено по территории Червоноднепровки, Степногорска, Приморского, Щербаков, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаровного, Белогорья, Червоного, Яблоково и Варваровки.

Повреждения и ликвидация последствий

Сообщается, что поступило 53 сообщения о повреждении жилья, нежилых зданий и объектов инфраструктуры.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий ночной атаки - все службы работают непрерывно.

Что предшествовало

Напомним, вечером субботы, 22 ноября, российские захватчики обстреляли Запорожье. Сообщалось, что в результате вражеской атаки пострадали шесть человек.











