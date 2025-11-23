РУС
Новости
1 130 0

Два человека погибли и восемь - ранены в результате ударов РФ по Запорожью и области. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки враг атаковал Запорожье и населенные пункты Запорожского, Васильевского и Пологовского районов Запорожской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы в Запорожье

"Два человека погибли, восемь - ранены в результате вражеских ударов по Запорожью, Запорожскому, Васильевскому и Пологовскому районам", - говорится в сообщении.

Так, в течение суток оккупанты нанесли 894 удара по 26 населенным пунктам Запорожской области.

Чем атаковали россияне?

Как отмечается, оккупанты били по области с авиации, БПЛА различной модификации, РСЗО и артиллерии.

Читайте также: Враг атаковал Запорожскую область беспилотниками

  • Войска РФ нанесли 6 авиационных ударов по Гуляйполю, Терноватому, Зализнычному, Варваровке, Белогорью.
  • 565 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Малокатериновку, Значково, Берестовое, Беленькое, Степногорск, Щербаки, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Червоное, Затишье, Яблоково, Варваровку и Прилуки.
  • 8 обстрелов из РСЗО накрыли Лежино, Юрковку, Малую Токмачку, Белогорье, Затишье, Варваровку, Преображенку.
  • 315 артиллерийских ударов нанесено по территории Червоноднепровки, Степногорска, Приморского, Щербаков, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаровного, Белогорья, Червоного, Яблоково и Варваровки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты ударили по подразделению ГСЧС в Орехове. ФОТОрепортаж

Повреждения и ликвидация последствий

Сообщается, что поступило 53 сообщения о повреждении жилья, нежилых зданий и объектов инфраструктуры.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий ночной атаки - все службы работают непрерывно.

Что предшествовало

Напомним, вечером субботы, 22 ноября, российские захватчики обстреляли Запорожье. Сообщалось, что в результате вражеской атаки пострадали шесть человек.

Запорожье (2829) обстрел (30594) Запорожская область (3808) Васильевский район (134) Запорожский район (337) Пологовский район (248)
