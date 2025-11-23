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Россияне атаковали Запорожье: пострадали 6 человек, повреждены дома. ВИДЕО+ФОТОрепортаж. (обновлено)
Вечером субботы, 22 ноября, российские захватчики обстреляли Запорожье. В результате вражеской атаки пострадали шесть человек.
Об этом сообщил в телеграме глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
"По меньшей мере 5 человек пострадали вследствие российской атаки по Запорожью. Враг в очередной раз обстрелял областной центр. Повреждены магазин и прилегающие дома. Всем пострадавшим уже оказывается помощь", - говорится в сообщении.
Обновленная информация
Позже Федоров сообщил, что количество раненых в результате обстрела Запорожья возросло до шести: трое мужчин и трое женщин, все госпитализированы.
Повреждениям подверглись 2 многоэтажки, помещение магазина, авто.
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Щоб не провокувати та не ескалювати.
Страждати мають тільки українці а кацапи ні. Зеля - гарант не страждання кацапів.
А не раз у три роки.