Россияне атаковали Запорожье: пострадали 6 человек, повреждены дома. ВИДЕО+ФОТОрепортаж. (обновлено)

Вечером субботы, 22 ноября, российские захватчики обстреляли Запорожье. В результате вражеской атаки пострадали шесть человек.

Об этом сообщил в телеграме глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия атаки

"По меньшей мере 5 человек пострадали вследствие российской атаки по Запорожью. Враг в очередной раз обстрелял областной центр. Повреждены магазин и прилегающие дома. Всем пострадавшим уже оказывается помощь", - говорится в сообщении.

Обновленная информация

Позже Федоров сообщил, что количество раненых в результате обстрела Запорожья возросло до шести: трое мужчин и трое женщин, все госпитализированы.

Повреждениям подверглись 2 многоэтажки, помещение магазина, авто.

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