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Новости Фото Обстрелы Запорожья
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Россияне атаковали Запорожье: пострадали 6 человек, повреждены дома. ВИДЕО+ФОТОрепортаж. (обновлено)

Вечером субботы, 22 ноября, российские захватчики обстреляли Запорожье. В результате вражеской атаки пострадали шесть человек.

Об этом сообщил в телеграме глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия атаки

"По меньшей мере 5 человек пострадали вследствие российской атаки по Запорожью. Враг в очередной раз обстрелял областной центр. Повреждены магазин и прилегающие дома. Всем пострадавшим уже оказывается помощь", - говорится в сообщении.

Обновленная информация

Позже Федоров сообщил, что количество раненых в результате обстрела Запорожья возросло до шести: трое мужчин и трое женщин, все госпитализированы.

Повреждениям подверглись 2 многоэтажки, помещение магазина, авто.

атака на Запорожье

атака на Запорожье

атака на Запорожье

атака на Запорожье

атака на Запорожье

атака на Запорожье

Смотрите также: Атака РФ на Запорожье: авиабомба попала в городской рынок, есть погибшие. Число раненых возросло до 10 (обновлено). ФОТОрепортаж

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Запорожье (2922) обстрел (32986) Запорожская область (4414) атака (1539) Запорожский район (585)
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Аналогічного удара у відповідь з РСЗО по Білгороду звичайно не буде від зелі.
Щоб не провокувати та не ескалювати.
Страждати мають тільки українці а кацапи ні. Зеля - гарант не страждання кацапів.
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22.11.2025 21:48 Ответить
Вже били. Результат: русня постраждала трохи, два "Буревії" з розрахунками - знищені разом з ТРЦ поблизу.
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22.11.2025 22:03 Ответить
Треба бити відразу у відповідь.
А не раз у три роки.
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22.11.2025 22:06 Ответить
А ще ядерку треба.
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22.11.2025 22:17 Ответить
 
 