Атака РФ на Запорожье: авиабомба попала в городской рынок, есть погибшие и раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 18 ноября российская авиация нанесла удар по Запорожью, сбросив на город авиабомбу, предварительно ФАБ с УМПК. Атака произошла в 22:10 и попала по территории городского рынка.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"В результате атаки повреждены торговые помещения рынка, магазин, многоэтажный дом и транспортные средства граждан.

По состоянию на 01:10 известно о 5 погибших и 3 раненых. На местах попаданий работают полицейские, спасатели, медики и муниципальные профильные службы", - говорится в сообщении.

Последствия очередного военного преступления РФ в Запорожье











