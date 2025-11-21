5 773 12
Атака РФ на Запорожье: авиабомба попала в городской рынок, есть погибшие и раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером 18 ноября российская авиация нанесла удар по Запорожью, сбросив на город авиабомбу, предварительно ФАБ с УМПК. Атака произошла в 22:10 и попала по территории городского рынка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Национальной полиции Украины.
"В результате атаки повреждены торговые помещения рынка, магазин, многоэтажный дом и транспортные средства граждан.
По состоянию на 01:10 известно о 5 погибших и 3 раненых. На местах попаданий работают полицейские, спасатели, медики и муниципальные профильные службы", - говорится в сообщении.
Последствия очередного военного преступления РФ в Запорожье
