РУС
Новости Атака на Запорожье
5 773 12

Атака РФ на Запорожье: авиабомба попала в городской рынок, есть погибшие и раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ

Запорожье под ударом РФ: авиабомба по рынку, есть жертвы

Вечером 18 ноября российская авиация нанесла удар по Запорожью, сбросив на город авиабомбу, предварительно ФАБ с УМПК. Атака произошла в 22:10 и попала по территории городского рынка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Национальной полиции Украины.

"В результате атаки повреждены торговые помещения рынка, магазин, многоэтажный дом и транспортные средства граждан.

По состоянию на 01:10 известно о 5 погибших и 3 раненых. На местах попаданий работают полицейские, спасатели, медики и муниципальные профильные службы", - говорится в сообщении.

Последствия очередного военного преступления РФ в Запорожье

+17
Усі москалі виродки і підараси
21.11.2025 07:21 Ответить
+15
Зеленський , дє ж твоі з ермаком "🦩фламіндічи" , на 3 000км , після трагедії в Тернополі ніякої ответкі , дє посилення захисту неба , чому гинуть тільки українці , а подельнічки цукермани-Міндічи , наскірдовали , і в Ізраїль
21.11.2025 07:27 Ответить
+13
Тернопіль , здав "слуга" зеленого урода ! СБУ, якого біса не заарештован , той , свідомий наводчик , на 4- рік війни , лепіть горбатого , що воно могло не знати , не хотіло , не канає ! Нікому не потрібні вибачання , гнид , кротів, посібників террору
21.11.2025 07:35 Ответить
Усі москалі виродки і підараси
21.11.2025 07:21 Ответить
Поки срані ковбої тиснуть на Україну, треба чекати террору. Ввечері Тернопіль, зранку США тисне на капітуляцію. Отака сумна конспірологія.
21.11.2025 07:21 Ответить
Тернопіль , здав "слуга" зеленого урода ! СБУ, якого біса не заарештован , той , свідомий наводчик , на 4- рік війни , лепіть горбатого , що воно могло не знати , не хотіло , не канає ! Нікому не потрібні вибачання , гнид , кротів, посібників террору
21.11.2025 07:35 Ответить
" 🤢слуга" - Федіенко
21.11.2025 07:37 Ответить
Зеленський , дє ж твоі з ермаком "🦩фламіндічи" , на 3 000км , після трагедії в Тернополі ніякої ответкі , дє посилення захисту неба , чому гинуть тільки українці , а подельнічки цукермани-Міндічи , наскірдовали , і в Ізраїль
21.11.2025 07:27 Ответить
зельонкін і дєрьмак це сіамські близнюки , а міндічи для нього рідні брати і тому питання риторичне.
21.11.2025 09:53 Ответить
Черговий злочин рашиських варварів ,це кінчені рашиські виродки яких треба тільки знищувати ,смерть терористу путіну. А що так звана українська влада, рашиський терор їх не дуже хвилює, понад усе власна дупа ,красти і ні за що не відповідати.
21.11.2025 09:16 Ответить
Виродки
21.11.2025 09:38 Ответить
Щоб кожен клаптик боліт горів під ногами лаптеногіх!
21.11.2025 10:13 Ответить
«авіабомба влучила по міському ринку, є загиблі…» - не авіабомба влучила сама по собі, а КАЦАПИ скинули авіабомбу на ринок. Цензор, не приховуй справжніх винуватців!
21.11.2025 10:36 Ответить
 
 