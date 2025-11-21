Атака РФ на Запоріжжя: авіабомба влучила по міському ринку, є загиблі. Кількість поранених зросла до 10 (оновлено). ФОТОрепортаж

Увечері 20 листопада російська авіація завдала удару по Запоріжжю, скинувши на місто авіабомбу, попередньо ФАБ з УМПК. Атака сталася о 22:10 та влучила по території міського ринку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Національної поліції України.

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"Внаслідок атаки пошкоджено торгівельні приміщення ринку, магазин, багатоповерховий будинок та транспортні засоби громадян.

Станом на 01:10 відомо про 5 загиблих та 3 поранених. На місцях влучань працюють поліцейські, рятувальники, медики та муніципальні профільні служби", - йдеться в повідомленні.

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За даними ДСНС, станом на 9:30 відомо про 9 постраждалих через російський обстріл Запоріжжя. Психологи надали допомогу 24 людям.

В ефірі "Ми-Україна" заступник начальник ГУ ДСНС України у Запорізької області Олексій Пуга повідомив, що у Запоріжжі вже 10 постраждалих.

"Внаслідок удару відбулося займання торгівельних кіосків на площі 200 квадратних метрів, а також машин на площі 6 "квадратів". Загоряння оперативно ліквідували", - додав він.

Ліквідація наслідків

За інформацією начальника ОВА Івана Федорова, ворог завдав удару ФАБом по Шевченківському мікрорайону близько 22:00. Пошкоджено торгівельні ряди, магазини, багатоповерхівки. Є будинки, які постраждали вже втретє.

Внаслідок атаки п'ятеро людей загинули. Ще п’ятеро людей перебувають у лікарні, серед них - 17-річна дитина. Один поранений в тяжкому стані. Інші постраждалі лікуються амбулаторно.

"Служби працюють від ночі. Комунальники одразу почали закривати вікна, ремонтувати балконні двері, усувати наслідки вибухової хвилі.

Були розгорнуті Пункти незламності, куди зверталися мешканці. Там люди могли отримати необхідну підтримку", - зазначив Федоров.

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