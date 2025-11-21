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Новини Атака РФ на Запоріжжя
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Атака РФ на Запоріжжя: авіабомба влучила по міському ринку, є загиблі. Кількість поранених зросла до 10 (оновлено). ФОТОрепортаж

Запоріжжя під ударом РФ: авіабомба по ринку, є жертви

Увечері 20 листопада російська авіація завдала удару по Запоріжжю, скинувши на місто авіабомбу, попередньо ФАБ з УМПК. Атака сталася о 22:10 та влучила по території міського ринку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Національної поліції України.

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"Внаслідок атаки пошкоджено торгівельні приміщення ринку, магазин, багатоповерховий будинок та транспортні засоби громадян.

Станом на 01:10 відомо про 5 загиблих та 3 поранених. На місцях влучань працюють поліцейські, рятувальники, медики та муніципальні профільні служби", - йдеться в повідомленні.

Оновлення 

За даними ДСНС, станом на 9:30 відомо про 9 постраждалих через російський обстріл Запоріжжя. Психологи надали допомогу 24 людям.

В ефірі "Ми-Україна" заступник начальник ГУ ДСНС України у Запорізької області Олексій Пуга повідомив, що у Запоріжжі вже 10 постраждалих.

"Внаслідок удару відбулося займання торгівельних кіосків на площі 200 квадратних метрів, а також машин на площі 6 "квадратів". Загоряння оперативно ліквідували", - додав він.

Ліквідація наслідків

За інформацією начальника ОВА Івана Федорова,  ворог завдав удару ФАБом по Шевченківському мікрорайону близько 22:00. Пошкоджено торгівельні ряди, магазини, багатоповерхівки. Є будинки, які постраждали вже втретє.

Внаслідок атаки п'ятеро людей загинули. Ще п’ятеро людей перебувають у лікарні, серед них - 17-річна дитина. Один поранений в тяжкому стані. Інші постраждалі лікуються амбулаторно.

"Служби працюють від ночі. Комунальники одразу почали закривати вікна, ремонтувати балконні двері, усувати наслідки вибухової хвилі.

Були розгорнуті Пункти незламності, куди зверталися мешканці. Там люди могли отримати необхідну підтримку", - зазначив Федоров.

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Наслідки чергового воєнного злочину РФ у Запоріжжі

Запоріжжя під ударом РФ: авіабомба по ринку, є жертви
Запоріжжя під ударом РФ: авіабомба по ринку, є жертви
Запоріжжя під ударом РФ: авіабомба по ринку, є жертви
Запоріжжя під ударом РФ: авіабомба по ринку, є жертви
Запоріжжя під ударом РФ: авіабомба по ринку, є жертви

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Автор: 

Запоріжжя (2569) обстріл (34320) Запорізька область (4935) Запорізький район (591)
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Топ коментарі
+27
Усі москалі виродки і підараси
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21.11.2025 07:21 Відповісти
+23
Зеленський , дє ж твоі з ермаком "🦩фламіндічи" , на 3 000км , після трагедії в Тернополі ніякої ответкі , дє посилення захисту неба , чому гинуть тільки українці , а подельнічки цукермани-Міндічи , наскірдовали , і в Ізраїль
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21.11.2025 07:27 Відповісти
+22
Тернопіль , здав "слуга" зеленого урода ! СБУ, якого біса не заарештован , той , свідомий наводчик , на 4- рік війни , лепіть горбатого , що воно могло не знати , не хотіло , не канає ! Нікому не потрібні вибачання , гнид , кротів, посібників террору
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21.11.2025 07:35 Відповісти
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21.11.2025 07:21 Відповісти
Зеленський, це теж не знав….
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21.11.2025 14:35 Відповісти
Поки срані ковбої тиснуть на Україну, треба чекати террору. Ввечері Тернопіль, зранку США тисне на капітуляцію. Отака сумна конспірологія.
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21.11.2025 07:21 Відповісти
Тернопіль , здав "слуга" зеленого урода ! СБУ, якого біса не заарештован , той , свідомий наводчик , на 4- рік війни , лепіть горбатого , що воно могло не знати , не хотіло , не канає ! Нікому не потрібні вибачання , гнид , кротів, посібників террору
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21.11.2025 07:35 Відповісти
" 🤢слуга" - Федіенко
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21.11.2025 07:37 Відповісти
Зеленський , дє ж твоі з ермаком "🦩фламіндічи" , на 3 000км , після трагедії в Тернополі ніякої ответкі , дє посилення захисту неба , чому гинуть тільки українці , а подельнічки цукермани-Міндічи , наскірдовали , і в Ізраїль
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21.11.2025 07:27 Відповісти
зельонкін і дєрьмак це сіамські близнюки , а міндічи для нього рідні брати і тому питання риторичне.
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21.11.2025 09:53 Відповісти
Черговий злочин рашиських варварів ,це кінчені рашиські виродки яких треба тільки знищувати ,смерть терористу путіну. А що так звана українська влада, рашиський терор їх не дуже хвилює, понад усе власна дупа ,красти і ні за що не відповідати.
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21.11.2025 09:16 Відповісти
Виродки
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21.11.2025 09:38 Відповісти
Щоб кожен клаптик боліт горів під ногами лаптеногіх!
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21.11.2025 10:13 Відповісти
«авіабомба влучила по міському ринку, є загиблі…» - не авіабомба влучила сама по собі, а КАЦАПИ скинули авіабомбу на ринок. Цензор, не приховуй справжніх винуватців!
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21.11.2025 10:36 Відповісти
Готуйте крипту для помсти москві.
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21.11.2025 12:37 Відповісти
 
 