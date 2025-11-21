Нічна атака на Одесу: п’ятеро людей постраждали, серед них дитина (оновлено). ФОТОрепортаж
Уночі 21 листопада російські загарбники атакували Одесу, є пошкодження житлового будинку та підприємства в одному з районів міста
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.
"Постраждало чотири людини. Одній з них допомога надана на місці. Троє інших з опіками та вибуховими травмами доставлені до лікарень. Їм надається уся необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.
Лисак зазначив, що ліквідація наслідків триває. Усі відповідні служби на місцях.
Згодом начальник ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей, зокрема і дитина.
"Внаслідок ударів частково зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджені сусідні оселі. Уражено будівлю СТО та адміністративну будівлю. Знищено кілька легкових та пошкоджено вантажні автомобілі", - йдеться в повідомленні.
Наслідки ворожої атаки
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