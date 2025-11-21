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Новини Фото Обстріл Одеси
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Нічна атака на Одесу: п’ятеро людей постраждали, серед них дитина (оновлено). ФОТОрепортаж

Уночі 21 листопада російські загарбники атакували Одесу, є пошкодження житлового будинку та підприємства в одному з районів міста

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.

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"Постраждало чотири людини. Одній з них допомога надана на місці. Троє інших з опіками та вибуховими травмами доставлені до лікарень. Їм надається уся необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Лисак зазначив,  що ліквідація наслідків триває. Усі відповідні служби на місцях.

Згодом начальник ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей, зокрема і дитина.

"Внаслідок ударів частково зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджені сусідні оселі. Уражено будівлю СТО та адміністративну будівлю. Знищено кілька легкових та пошкоджено вантажні автомобілі", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки ворожої атаки

Нічна атака на Одесу: четверо поранених, пошкоджені будівлі
Нічна атака на Одесу: четверо поранених, пошкоджені будівлі

Нічна атака на Одесу: четверо поранених, пошкоджені будівлі
Нічна атака на Одесу: четверо поранених, пошкоджені будівлі
Нічна атака на Одесу: четверо поранених, пошкоджені будівлі
Нічна атака на Одесу: четверо поранених, пошкоджені будівлі

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обстріл (34320) Одеса (5847) Одеська область (4092) Одеський район (642)
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а по плану із 28 пунктів - скільки раз в місяць РФ може атакувати нашу країну? бо я не все дочитав

Те що ДАНЬ США ми уже платимо це факт - всі копалини відали щоб нас нагибали на капітуляцію
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21.11.2025 06:36 Відповісти
Так, сумно усвідомлювати, що дві ядерні держави, які надавали нам гарантії безпеки, примушують нас до капітуляції. Ніколи ще дії Сполучених штатів не виглядали так огидно.
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21.11.2025 10:09 Відповісти
віддав зейло , відкупившись, за свою зе ностру , за мародерство допомоги , платників податків США
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21.11.2025 07:11 Відповісти
 
 