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Новости Фото Обстрел Одессы
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Ночная атака на Одессу: пять человек пострадали, среди них - ребенок (обновлено). ФОТОрепортаж

Ночью 21 ноября российские захватчики атаковали Одессу, есть повреждения жилого дома и предприятия в одном из районов города

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.

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"Пострадали четыре человека. Одному из них помощь оказана на месте. Трое других с ожогами и взрывными травмами доставлены в больницы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Лысак отметил, что ликвидация последствий продолжается. Все соответствующие службы на местах.

Впоследствии начальник ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате атаки пострадали пять человек, в том числе и ребенок.

"В результате ударов частично разрушен частный жилой дом, повреждены соседние дома. Поражены здание СТО и административное здание. Уничтожены несколько легковых и повреждены грузовые автомобили", - говорится в сообщении.

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Последствия вражеской атаки

Нічна атака на Одесу: четверо поранених, пошкоджені будівлі
Нічна атака на Одесу: четверо поранених, пошкоджені будівлі

Нічна атака на Одесу: четверо поранених, пошкоджені будівлі
Нічна атака на Одесу: четверо поранених, пошкоджені будівлі
Нічна атака на Одесу: четверо поранених, пошкоджені будівлі
Нічна атака на Одесу: четверо поранених, пошкоджені будівлі

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обстрел (32974) Одесса (8136) Одесская область (4351) Одесский район (619)
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а по плану із 28 пунктів - скільки раз в місяць РФ може атакувати нашу країну? бо я не все дочитав

Те що ДАНЬ США ми уже платимо це факт - всі копалини відали щоб нас нагибали на капітуляцію
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21.11.2025 06:36 Ответить
Так, сумно усвідомлювати, що дві ядерні держави, які надавали нам гарантії безпеки, примушують нас до капітуляції. Ніколи ще дії Сполучених штатів не виглядали так огидно.
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21.11.2025 10:09 Ответить
віддав зейло , відкупившись, за свою зе ностру , за мародерство допомоги , платників податків США
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21.11.2025 07:11 Ответить
 
 