Ночная атака на Одессу: пять человек пострадали, среди них - ребенок (обновлено). ФОТОрепортаж

Ночью 21 ноября российские захватчики атаковали Одессу, есть повреждения жилого дома и предприятия в одном из районов города

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.

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"Пострадали четыре человека. Одному из них помощь оказана на месте. Трое других с ожогами и взрывными травмами доставлены в больницы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Лысак отметил, что ликвидация последствий продолжается. Все соответствующие службы на местах.

Впоследствии начальник ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате атаки пострадали пять человек, в том числе и ребенок.

"В результате ударов частично разрушен частный жилой дом, повреждены соседние дома. Поражены здание СТО и административное здание. Уничтожены несколько легковых и повреждены грузовые автомобили", - говорится в сообщении.

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Последствия вражеской атаки













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