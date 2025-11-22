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Новини Фото Обстріли Запоріжжя
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Росіяни атакували Запоріжжя: постраждали 6 людей, пошкоджено будинки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж. (оновлено)

Ввечері суботи, 22 листопада, російські загарбники обстріляли Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки постраждали шість осіб. 

Про це повідомив в телеграм очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки атаки

"Щонайменше 5 людей постраждали внаслідок російської атаки по Запоріжжю. Ворог вкотре обстріляв обласний центр. Пошкоджено магазин та прилеглі будинки. Всім постраждалим вже надається допомога", - йдеться у повідомленні.

Оновлена інформація

Згодом Федоров повідомив, що кількість поранених внаслідок обстрілу Запоріжжя зросла до шести: троє чоловіків та троє жінок, всі госпіталізовані.

Пошкоджень зазнали 2 багатоповерхівки, приміщення магазину, автівки.

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

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Автор: 

Запоріжжя (2572) обстріл (34353) Запорізька область (4939) атака (1605) Запорізький район (593)
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Аналогічного удара у відповідь з РСЗО по Білгороду звичайно не буде від зелі.
Щоб не провокувати та не ескалювати.
Страждати мають тільки українці а кацапи ні. Зеля - гарант не страждання кацапів.
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22.11.2025 21:48 Відповісти
Вже били. Результат: русня постраждала трохи, два "Буревії" з розрахунками - знищені разом з ТРЦ поблизу.
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22.11.2025 22:03 Відповісти
Треба бити відразу у відповідь.
А не раз у три роки.
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22.11.2025 22:06 Відповісти
А ще ядерку треба.
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22.11.2025 22:17 Відповісти
 
 