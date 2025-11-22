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Росіяни атакували Запоріжжя: постраждали 6 людей, пошкоджено будинки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж. (оновлено)
Ввечері суботи, 22 листопада, російські загарбники обстріляли Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки постраждали шість осіб.
Про це повідомив в телеграм очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
"Щонайменше 5 людей постраждали внаслідок російської атаки по Запоріжжю. Ворог вкотре обстріляв обласний центр. Пошкоджено магазин та прилеглі будинки. Всім постраждалим вже надається допомога", - йдеться у повідомленні.
Оновлена інформація
Згодом Федоров повідомив, що кількість поранених внаслідок обстрілу Запоріжжя зросла до шести: троє чоловіків та троє жінок, всі госпіталізовані.
Пошкоджень зазнали 2 багатоповерхівки, приміщення магазину, автівки.
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Щоб не провокувати та не ескалювати.
Страждати мають тільки українці а кацапи ні. Зеля - гарант не страждання кацапів.
А не раз у три роки.