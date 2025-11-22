Росіяни атакували Запоріжжя: постраждали 6 людей, пошкоджено будинки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж. (оновлено)

Ввечері суботи, 22 листопада, російські загарбники обстріляли Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки постраждали шість осіб.

Про це повідомив в телеграм очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки атаки

"Щонайменше 5 людей постраждали внаслідок російської атаки по Запоріжжю. Ворог вкотре обстріляв обласний центр. Пошкоджено магазин та прилеглі будинки. Всім постраждалим вже надається допомога", - йдеться у повідомленні.

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Згодом Федоров повідомив, що кількість поранених внаслідок обстрілу Запоріжжя зросла до шести: троє чоловіків та троє жінок, всі госпіталізовані.

Пошкоджень зазнали 2 багатоповерхівки, приміщення магазину, автівки.

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