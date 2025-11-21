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Оккупанты ударили по подразделению ГСЧС в Орехово. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 21 ноября, российские войска в очередной раз нанесли удар по подразделению ГСЧС в Орехово Запорожской области.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, на этот раз под прицелом врага было пожарно-спасательное подразделение города Орехов Запорожской области. Осколки боеприпасов повредили ворота.

"К счастью, личный состав находился в укрытии и не пострадал", - добавили в ГСЧС.

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Удар по подразделению ГСЧС в Орехове
Удар по подразделению ГСЧС в Орехове
Удар по подразделению ГСЧС в Орехове

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обстрел (32974) Запорожская область (4413) ГСЧС (5200) Пологовский район (425) Орехов (48)
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