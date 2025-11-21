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Новини Фото Обстріли Запорізької області
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Окупанти вдарили по підрозділу ДСНС в Оріхові. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 листопада, російські війська вкотре завдали удару по підрозділу ДСНС в Оріхові Запорізької області.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, цього разу під прицілом ворога був пожежно-рятувальний підрозділ міста Оріхів Запорізької області. Уламки боєприпасів пошкодили ворота.

"На щастя, особовий склад перебував в укритті та не постраждав", - додали в ДСНС.

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Удар по підрозділу ДСНС в Оріхові
Удар по підрозділу ДСНС в Оріхові
Удар по підрозділу ДСНС в Оріхові

Автор: 

обстріл (34320) Запорізька область (4935) ДСНС (5347) Пологівський район (425) Оріхів (48)
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