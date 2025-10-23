Окупанти вдарили FPV-дроном по автівці ДСНС на Запоріжжі: поранений рятувальник. ФОТО
Російські війська атакували безпілотником пожежно-рятувальний автомобіль після ліквідації пожежі в Оріхові, що на Запоріжжі. Є поранений.
Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Постраждав рятувальник
Зазначається, що один рятувальник зазнав поранення плеча та мінно-вибухову травму. Його транспортували до лікарні. Інші надзвичайники не постраждали.
Також пошкоджений пожежний автомобіль.
"Це ще один приклад свідомих атак окупантів на рятувальників — людей, які щодня рятують життя інших, ризикуючи власним", - додали в ДСНС.
