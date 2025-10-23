Оккупанты ударили FPV-дроном по автомобилю ГСЧС на Запорожье: ранен спасатель. ФОТО

Российские войска атаковали беспилотником пожарно-спасательный автомобиль после ликвидации пожара в Орехове, что на Запорожье. Есть раненый.

Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Пострадал спасатель

Отмечается, что один спасатель получил ранение плеча и минно-взрывную травму. Его транспортировали в больницу. Другие спасатели не пострадали.

Также поврежден пожарный автомобиль.

"Это еще один пример сознательных атак оккупантов на спасателей - людей, которые ежедневно спасают жизни других, рискуя собственной", - добавили в ГСЧС.

