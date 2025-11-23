Дві людини загинули і вісім поранені внаслідок ударів РФ по Запоріжжю та області. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби ворог атакував Запоріжжя та населені пункти Запорізького, Василівського та Пологівського районів Запорізької області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Дві людини загинули, вісім - поранені внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю, Запорізькому, Василівському та Пологівському району", - йдеться в повідомленні.

Так, упродовж доби окупанти завдали 894 удари по 26 населених пунктах Запорізької області.

Чим атакували росіяни?

Як зазначається, окупанти били по області з авіації, БпЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерії.

Також читайте: Ворог атакував Запорізьку область безпілотниками

Війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Гуляйполю, Тернуватому, Залізничному, Варварівці, Білогір’ю.

565 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівку, Значкове, Берестове, Біленьке, Степногірськ, Щербаки, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Червоне, Затишшя, Яблукове, Варварівку та Прилуки.

8 обстрілів з РСЗВ накрили Лежине, Юрківку, Малу Токмачку, Білогір’я, Затишшя, Варварівку, Преображенку.

315 артилерійських ударів завдано по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Щербаків, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір’я, Червоного, Яблукового та Варварівки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по підрозділу ДСНС в Оріхові. ФОТОрепортаж

Пошкодження та ліквідація наслідків

Повідомляється, що надійшло 53 повідомлення про пошкодження житла, нежитлових будівель та об’єктів інфраструктури.

Нині триває ліквідація наслідків нічної атаки - всі служби працюють безперервно.

Що передувало

Нагадаємо, увечері суботи, 22 листопада, російські загарбники обстріляли Запоріжжя. Повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки постраждали шість осіб.











