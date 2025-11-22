Ворог атакував Запорізьку область безпілотниками

Вдень 22 листопада російські безпілотники атакували Запорізьку область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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У регіоні пролунали вибухи. Як зазначив Федоров, це - результат роботи української ППО.

"Спеціалістами досліджено район. Пошкоджень та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Згодом Федоров повідомив про активність ворожої тактичної авіації.

"Загроза застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області", - наголосив начальник ОВА.

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