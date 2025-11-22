Ворог атакував Запорізьку область безпілотниками
Вдень 22 листопада російські безпілотники атакували Запорізьку область.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
У регіоні пролунали вибухи. Як зазначив Федоров, це - результат роботи української ППО.
"Спеціалістами досліджено район. Пошкоджень та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Згодом Федоров повідомив про активність ворожої тактичної авіації.
"Загроза застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області", - наголосив начальник ОВА.
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