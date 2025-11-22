Враг атаковал Запорожскую область беспилотниками:
Днем 22 ноября российские беспилотники атаковали Запорожскую область.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
В регионе прогремели взрывы. Как отметил Федоров, это - результат работы украинской ПВО.
"Специалистами исследован район. Повреждений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Впоследствии Федоров сообщил об активности вражеской тактической авиации.
"Угроза применения управляемых авиационных бомб (УАБ) по Запорожской области", - подчеркнул начальник ОГА.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль