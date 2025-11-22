Враг атаковал Запорожскую область беспилотниками:

Днем 22 ноября российские беспилотники атаковали Запорожскую область.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

В регионе прогремели взрывы. Как отметил Федоров, это - результат работы украинской ПВО.

"Специалистами исследован район. Повреждений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Впоследствии Федоров сообщил об активности вражеской тактической авиации.

"Угроза применения управляемых авиационных бомб (УАБ) по Запорожской области", - подчеркнул начальник ОГА.

