РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6875 посетителей онлайн
Новости Атака на Запорожье
2 694 7

Российские дроны атаковали Запорожье: зафиксированы попадания в жилой дом, горит магазин, есть раненые. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 25 ноября российские беспилотники атаковали Запорожье. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова. По его словам, в городе прогремело несколько взрывов. 

Также он сообщил о попадании в жилой дом и пожаре на нескольких этажах.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Атака на Запорожье


Атака на Запорожье

Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. Также Федоров сообщил об угрозе дальнейшей атаки на город. 

Позже он добавил, что в результате вражеской атаки повреждены по меньшей мере 4 многоэтажных дома в разных районах Запорожья.
Загорелись предприятие и магазин. Предварительно, ранения получили два человека.

Читайте: Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

Запорожье (2831) Запорожская область (3819) атака (753) Шахед (1673) Запорожский район (341)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це вже мирнi влучання, чи ще нє?
показать весь комментарий
25.11.2025 23:16 Ответить
смерть росії
показать весь комментарий
25.11.2025 23:27 Ответить
Було гучно, усі москалі виродки і підари
показать весь комментарий
25.11.2025 23:32 Ответить
Наме пробачення ЗЕлупограю !!
Чонгар
Маріуполь
Мости
Асфальт
Шатли
Стугни
Нептуни
Фаірпоїнт..........
показать весь комментарий
26.11.2025 00:06 Ответить
Ще безперешкодний північний наступ російської орди на Київ 24.02.22
показать весь комментарий
26.11.2025 01:03 Ответить
Все було домовлено наперед (це я про Чонгар, і про Дитятки-Іванків-Київ)

Але "чьо-та" для зєміндічєфіров пішло не так.

Правда все-одно колись випливе.
показать весь комментарий
26.11.2025 01:16 Ответить
Смерть москві 🔪🔪🔪
показать весь комментарий
26.11.2025 01:40 Ответить
 
 