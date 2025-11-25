2 694 7
Российские дроны атаковали Запорожье: зафиксированы попадания в жилой дом, горит магазин, есть раненые. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Вечером 25 ноября российские беспилотники атаковали Запорожье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова. По его словам, в городе прогремело несколько взрывов.
Также он сообщил о попадании в жилой дом и пожаре на нескольких этажах.
Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. Также Федоров сообщил об угрозе дальнейшей атаки на город.
Позже он добавил, что в результате вражеской атаки повреждены по меньшей мере 4 многоэтажных дома в разных районах Запорожья.
Загорелись предприятие и магазин. Предварительно, ранения получили два человека.
Чонгар
Маріуполь
Мости
Асфальт
Шатли
Стугни
Нептуни
Фаірпоїнт..........
Але "чьо-та" для зєміндічєфіров пішло не так.
Правда все-одно колись випливе.