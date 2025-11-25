Российские дроны атаковали Запорожье: зафиксированы попадания в жилой дом, горит магазин, есть раненые. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 25 ноября российские беспилотники атаковали Запорожье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова. По его словам, в городе прогремело несколько взрывов.

Также он сообщил о попадании в жилой дом и пожаре на нескольких этажах.

Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. Также Федоров сообщил об угрозе дальнейшей атаки на город.

Позже он добавил, что в результате вражеской атаки повреждены по меньшей мере 4 многоэтажных дома в разных районах Запорожья.

Загорелись предприятие и магазин. Предварительно, ранения получили два человека.

