Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

РФ атаковала Украину ударными дронами вечером 25 ноября

Вечером во вторник, 25 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

В 18:17 - сообщалось о БПЛА в Богодуховском районе Харьковской области, курс юго-западный.

В 18:18 - "шахеды" из Днепропетровщины курсом на Кировоградскую область (Александрийский район).

В 18:31 - БПЛА из Сумской области курсом на Полтавщину.

В 18:39 - беспилотники в направлении Харькова.

В 18:54 - вражеские дроны в Чугуевском районе Харьковщины, курс южный.

В 19:01 - БПЛА в акватории Черного моря, направление Одесская/Николаевская области.

Обновленная информация

В 19:58 – БПЛА на Сумщине, курс на н.п.Лебедин.

Будьте осторожны, не игншрируйте сигнал воздушной тревоги!

беспилотник (4570) обстрел (30622) атака (753) Шахед (1673)
Це летить наближення мирної угоди від тампона-хуйла. Не забуваймо.
25.11.2025 20:11 Ответить
Боже, бережи Українців! Забери до себе всих кацапів! Амінь!
25.11.2025 21:29 Ответить
 
 