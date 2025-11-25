1 893 2
Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером во вторник, 25 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
В 18:17 - сообщалось о БПЛА в Богодуховском районе Харьковской области, курс юго-западный.
В 18:18 - "шахеды" из Днепропетровщины курсом на Кировоградскую область (Александрийский район).
В 18:31 - БПЛА из Сумской области курсом на Полтавщину.
В 18:39 - беспилотники в направлении Харькова.
В 18:54 - вражеские дроны в Чугуевском районе Харьковщины, курс южный.
В 19:01 - БПЛА в акватории Черного моря, направление Одесская/Николаевская области.
Обновленная информация
В 19:58 – БПЛА на Сумщине, курс на н.п.Лебедин.
Будьте осторожны, не игншрируйте сигнал воздушной тревоги!
Ранее мы писали:
- Во вторник, 25 ноября, враг атаковал дронами Днепр: ранены женщина и ребенок
- После массированной российской атаки 25 ноября Молдова вызвала посла РФ из-за нарушения воздушного пространства беспилотниками
