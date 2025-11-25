Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером во вторник, 25 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Движение ударных беспилотников

В 18:17 - сообщалось о БПЛА в Богодуховском районе Харьковской области, курс юго-западный.

В 18:18 - "шахеды" из Днепропетровщины курсом на Кировоградскую область (Александрийский район).

В 18:31 - БПЛА из Сумской области курсом на Полтавщину.

В 18:39 - беспилотники в направлении Харькова.

В 18:54 - вражеские дроны в Чугуевском районе Харьковщины, курс южный.

В 19:01 - БПЛА в акватории Черного моря, направление Одесская/Николаевская области.

Обновленная информация

В 19:58 – БПЛА на Сумщине, курс на н.п.Лебедин.

Будьте осторожны, не игншрируйте сигнал воздушной тревоги!

