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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

РФ атакувала Україну ударними дронами ввечері 25 листопада

Ввечері вівторка, 25 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ударних безпілотників

О 18:17 - повідомлялося про БпЛА в Богодухівському районі Харківської області, курс південно-західний.

О 18:18 - "Шахеди" з Дніпропетровщини курсом на Кіровоградщину (Олександрійський район).

О 18:31 - БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину.

О 18:39 -  безпілотники в напрямку Харкова.

О 18:54 - ворожі дрони в Чугуївському районі Харківщини, курс південний.

О 19:01 - БпЛА в акваторії Чорного моря, напрямок Одещина/Миколаївщина.

Оновлена інформація

О 19:58 - БпЛА на Сумщині, курс на н.п.Лебедин.

Оновлена інформація

О 20:17 повідомлялося про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 20:19 - пуски КАБ на Сумщину.

О 21:05 - БпЛА на Херсонщині, курс на Миколаївщину.

О 21:17 - БпЛА з Херсонщини, курс на Дніпропетровщину (Криворізький район).

Оновлена інформація

О 21:26 - пуски КАБ на Харківщину.

О 21:58 - загроза застосування балістичного озброєння.

О 22:03 -  БпЛА в напрямку м.Запоріжжя.

О 22:22 - пуски КАБ на Донеччину.

О 22:35 - БпЛА на півдні Харківщини, курс південно-західний.

О 22:44 - загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

Оновлена інформація

О 22:23 - БпЛА в напрямку м.Запоріжжя.

О 22:59  - пуски КАБ на Запоріжжя.

О 23:07 - БпЛА в Павлоградському районі Дніпропетровської області, курс на Павлоград.

Оновлена інформація

О 23:40 - БпЛА в Чугуївському районі Харківської області, курс південно-західний.

О 00:32 -  Запорізька область - ракетна небезпека.

Оновлена інформація

О 01:00 - БпЛА з Херсонщини курсом на Дніпропетровщину.

О 01:14 - безпілотники в Конотопському районі Сумської області, курс південно-західний.

О 01:16 -  БпЛА в Нікопольському районі Дніпропетровської області, курс північний.

О 01:35 - "Шахеди" з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини, м.Чорноморськ

О 01:42 - БпЛА повз Кривий Ріг курсом на Кіровоградщину.

Будьте обережні, не нехтуйте сигналу повітряної тривоги!

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5940) обстріл (34383) атака (1611) Шахед (2252)
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Це летить наближення мирної угоди від тампона-хуйла. Не забуваймо.
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25.11.2025 20:11 Відповісти
Боже, бережи Українців! Забери до себе всих кацапів! Амінь!
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25.11.2025 21:29 Відповісти
А навіщо Богу кацапи-вбивці?
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26.11.2025 08:09 Відповісти
День сурка....
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25.11.2025 22:48 Відповісти
А москва спокійно спить.
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25.11.2025 22:50 Відповісти
Скоро встане на ранковий намаз.
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26.11.2025 06:12 Відповісти
 
 