Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері вівторка, 25 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
О 18:17 - повідомлялося про БпЛА в Богодухівському районі Харківської області, курс південно-західний.
О 18:18 - "Шахеди" з Дніпропетровщини курсом на Кіровоградщину (Олександрійський район).
О 18:31 - БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину.
О 18:39 - безпілотники в напрямку Харкова.
О 18:54 - ворожі дрони в Чугуївському районі Харківщини, курс південний.
О 19:01 - БпЛА в акваторії Чорного моря, напрямок Одещина/Миколаївщина.
Оновлена інформація
О 19:58 - БпЛА на Сумщині, курс на н.п.Лебедин.
Оновлена інформація
О 20:17 повідомлялося про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 20:19 - пуски КАБ на Сумщину.
О 21:05 - БпЛА на Херсонщині, курс на Миколаївщину.
О 21:17 - БпЛА з Херсонщини, курс на Дніпропетровщину (Криворізький район).
Оновлена інформація
О 21:26 - пуски КАБ на Харківщину.
О 21:58 - загроза застосування балістичного озброєння.
О 22:03 - БпЛА в напрямку м.Запоріжжя.
О 22:22 - пуски КАБ на Донеччину.
О 22:35 - БпЛА на півдні Харківщини, курс південно-західний.
О 22:44 - загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.
Оновлена інформація
О 22:23 - БпЛА в напрямку м.Запоріжжя.
О 22:59 - пуски КАБ на Запоріжжя.
О 23:07 - БпЛА в Павлоградському районі Дніпропетровської області, курс на Павлоград.
Оновлена інформація
О 23:40 - БпЛА в Чугуївському районі Харківської області, курс південно-західний.
О 00:32 - Запорізька область - ракетна небезпека.
Оновлена інформація
О 01:00 - БпЛА з Херсонщини курсом на Дніпропетровщину.
О 01:14 - безпілотники в Конотопському районі Сумської області, курс південно-західний.
О 01:16 - БпЛА в Нікопольському районі Дніпропетровської області, курс північний.
О 01:35 - "Шахеди" з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини, м.Чорноморськ
О 01:42 - БпЛА повз Кривий Ріг курсом на Кіровоградщину.
Будьте обережні, не нехтуйте сигналу повітряної тривоги!
Раніше ми писали:
- У вівторок, 25 листопада, ворог атакував дронами Дніпро: поранені жінка та дитина;
- Після масованої російської атаки 25 листопада Молдова викликала посла РФ через порушення повітряного простору безпілотниками.
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