Російські дрони атакували Запоріжжя: госпіталізовано 12 людей, пошкоджено щонайменше 7 багатоповерхівок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 25 листопада російські безпілотники атакували Запоріжжя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова. За його словами, у місті пролунало кілька вибухів.

Також він повідомив про влучання у житловий будинок та пожежу на кількох поверхах.

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Згодом Іван Федоров повідомив про загрозу подальшої атаки на місто.

Пізніше він додав, що внаслідок ворожої атаки пошкоджені щонайменше 4 багатоповерхових будинки у різних районах Запоріжжя.

Зайнялися підприємство та магазин. Попередньо, дістали поранень двоє людей.

Вже о 23:16 очільник Запорізької ОВА написав про щонайменше чотирьох людей, які дістали поранення. За його словами, кожному надається медична допомога.

Оновлена інформація

Іван Федоров о 23:39 повідомив про сімох поранених внаслідок атаки росіян на Запоріжжя. Троє людей госпіталізовані. Їм надається уся необхідна допомога.

Також пошкоджені щонайменше 7 багатоповерхівок та кілька приватних будинків. Понівечені гуртожиток, магазин, АЗС та одне з підприємств.

"Це прямий наслідок цілеспрямованого удару по цивільній інфраструктурі", - додав очільник ОВА.

Згодом Федоров записав відеозвернення, де повідомив про те, що внаслідок атаки госпіталізовано 12 людей та пошкоджено щонайменше 7 багатоповерхівок. Для запоріжців розгорнуто пункти незламності біля місць влучань.

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Атака на Україну

Ввечері вівторка, 25 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

О 22:03 повідомлялося про рух БпЛА в напрямку Запоріжжя.

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