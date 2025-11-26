Російські дрони атакували Запоріжжя: госпіталізовано 12 людей, пошкоджено щонайменше 7 багатоповерхівок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Увечері 25 листопада російські безпілотники атакували Запоріжжя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова. За його словами, у місті пролунало кілька вибухів.
Також він повідомив про влучання у житловий будинок та пожежу на кількох поверхах.
Згодом Іван Федоров повідомив про загрозу подальшої атаки на місто.
Пізніше він додав, що внаслідок ворожої атаки пошкоджені щонайменше 4 багатоповерхових будинки у різних районах Запоріжжя.
Зайнялися підприємство та магазин. Попередньо, дістали поранень двоє людей.
Вже о 23:16 очільник Запорізької ОВА написав про щонайменше чотирьох людей, які дістали поранення. За його словами, кожному надається медична допомога.
Оновлена інформація
Іван Федоров о 23:39 повідомив про сімох поранених внаслідок атаки росіян на Запоріжжя. Троє людей госпіталізовані. Їм надається уся необхідна допомога.
Також пошкоджені щонайменше 7 багатоповерхівок та кілька приватних будинків. Понівечені гуртожиток, магазин, АЗС та одне з підприємств.
"Це прямий наслідок цілеспрямованого удару по цивільній інфраструктурі", - додав очільник ОВА.
Згодом Федоров записав відеозвернення, де повідомив про те, що внаслідок атаки госпіталізовано 12 людей та пошкоджено щонайменше 7 багатоповерхівок. Для запоріжців розгорнуто пункти незламності біля місць влучань.
Атака на Україну
Ввечері вівторка, 25 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
О 22:03 повідомлялося про рух БпЛА в напрямку Запоріжжя.
Раніше ми писали:
- У вівторок, 25 листопада, ворог атакував дронами Дніпро: поранені жінка та дитина;
- Після масованої російської атаки 25 листопада Молдова викликала посла РФ через порушення повітряного простору безпілотниками.
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Але "чьо-та" для зєміндічєфіров пішло не так.
Правда все-одно колись випливе.