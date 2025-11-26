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Новини Атака РФ на Запоріжжя
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Російські дрони атакували Запоріжжя: госпіталізовано 12 людей, пошкоджено щонайменше 7 багатоповерхівок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 25 листопада російські безпілотники атакували Запоріжжя

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова. За його словами, у місті пролунало кілька вибухів. 

Також він повідомив про влучання у житловий будинок та пожежу на кількох поверхах.

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Атака на Запоріжжя


Атака на Запоріжжя

Згодом Іван Федоров повідомив про загрозу подальшої атаки на місто. 

Пізніше він додав, що внаслідок ворожої атаки пошкоджені щонайменше 4 багатоповерхових будинки у різних районах Запоріжжя.
Зайнялися підприємство та магазин. Попередньо, дістали поранень двоє людей.

Вже о 23:16 очільник Запорізької ОВА написав про щонайменше чотирьох людей, які дістали поранення. За його словами, кожному надається медична допомога.

Оновлена інформація

Іван Федоров о 23:39 повідомив про сімох поранених внаслідок атаки росіян на Запоріжжя. Троє людей госпіталізовані. Їм надається уся необхідна допомога.

Також пошкоджені щонайменше 7 багатоповерхівок та кілька приватних будинків. Понівечені гуртожиток, магазин, АЗС та одне з підприємств.

"Це прямий наслідок цілеспрямованого удару по цивільній інфраструктурі", - додав очільник ОВА. 

Згодом Федоров записав відеозвернення, де повідомив про те, що внаслідок атаки госпіталізовано 12 людей та пошкоджено щонайменше 7 багатоповерхівок. Для запоріжців розгорнуто пункти незламності біля місць влучань.

Читайте: ООН: загибель цивільних у Києві 2025 року майже в 4 рази вища за 2024

Атака на Україну

Ввечері вівторка, 25 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

 О 22:03 повідомлялося про рух БпЛА в напрямку Запоріжжя.

Раніше ми писали:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок влучання російського "Шахеда" в будинок в Києві загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій. ФОТО

Автор: 

Запоріжжя (2580) Запорізька область (4949) атака (1611) Шахед (2252) Запорізький район (602)
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Топ коментарі
+12
смерть росії
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25.11.2025 23:27 Відповісти
+10
Було гучно, усі москалі виродки і підари
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25.11.2025 23:32 Відповісти
+7
Наме пробачення ЗЕлупограю !!
Чонгар
Маріуполь
Мости
Асфальт
Шатли
Стугни
Нептуни
Фаірпоїнт..........
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26.11.2025 00:06 Відповісти
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Це вже мирнi влучання, чи ще нє?
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25.11.2025 23:16 Відповісти
смерть росії
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25.11.2025 23:27 Відповісти
Було гучно, усі москалі виродки і підари
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25.11.2025 23:32 Відповісти
які ще "москалі"? то кацапи!
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26.11.2025 11:06 Відповісти
Вітаю, земляче.
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28.11.2025 17:16 Відповісти
Наме пробачення ЗЕлупограю !!
Чонгар
Маріуполь
Мости
Асфальт
Шатли
Стугни
Нептуни
Фаірпоїнт..........
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26.11.2025 00:06 Відповісти
Ще безперешкодний північний наступ російської орди на Київ 24.02.22
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26.11.2025 01:03 Відповісти
Все було домовлено наперед (це я про Чонгар, і про Дитятки-Іванків-Київ)

Але "чьо-та" для зєміндічєфіров пішло не так.

Правда все-одно колись випливе.
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26.11.2025 01:16 Відповісти
Смерть москві 🔪🔪🔪
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26.11.2025 01:40 Відповісти
Коли буде удар ракетами і дорогами у відповідь?
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26.11.2025 10:33 Відповісти
 
 