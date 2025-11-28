РФ дронами атакувала пожежно-рятувальний підрозділ на Запоріжжі. ФОТОрепортаж
Російські війська пошкодили будівлю та техніку підрозділу БпЛА на Запоріжжі. Особовий склад перебував в укритті та не постраждав.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила ДСНС України.
"Країна-терорист, не маючи жодних моральних чи правових цінностей, всупереч міжнародним конвенціям і нормам, продовжує атаки на українських надзвичайників – тих, хто попри постійну небезпеку рятує та допомагає населенню", - наголосили у відомстві.
Наслідки російської атаки
Атаки РФ на рятувальників
Російські війська цілеспрямовано атакують пожежно-рятувальні підрозділи, пошкоджуючи будівлі та техніку, ставлячи під загрозу життя особового складу.
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У вересні 2025‑го війська РФ атакували підрозділ ДСНС у Ніжині на Чернігівщині - один рятувальник загинув, ще двоє зазнали поранень.
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В ніч проти 23 жовтня 2025‑го в Харківській області під час гасіння пожежі, яку спричинив обстріл, росіяни повторно обстріляли рятувальників: загинув один пожежник, п’ятеро - поранені.
- У Запорізькій області ворог кілька разів атакував підрозділи ДСНС під час гасіння пожеж та ліквідації наслідків обстрілів.
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Іноді мені здається, що ті, хто не бачив Росію так близько, як я, не зовсім добре розуміють, з чим ми боремося і як важливо не програти.
Якщо і є в сатани якась резиденція на землі, то вона саме там, у Росії.