РФ дронами атакувала пожежно-рятувальний підрозділ на Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Російські війська пошкодили будівлю та техніку підрозділу БпЛА на Запоріжжі. Особовий склад перебував в укритті та не постраждав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила ДСНС України.

"Країна-терорист, не маючи жодних моральних чи правових цінностей, всупереч міжнародним конвенціям і нормам, продовжує атаки на українських надзвичайників – тих, хто попри постійну небезпеку рятує та допомагає населенню", - наголосили у відомстві.

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Наслідки російської атаки











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Атаки РФ на рятувальників

Російські війська цілеспрямовано атакують пожежно-рятувальні підрозділи, пошкоджуючи будівлі та техніку, ставлячи під загрозу життя особового складу.

У вересні 2025‑го війська РФ атакували підрозділ ДСНС у Ніжині на Чернігівщині - один рятувальник загинув, ще двоє зазнали поранень.

В ніч проти 23 жовтня 2025‑го в Харківській області під час гасіння пожежі, яку спричинив обстріл, росіяни повторно обстріляли рятувальників: загинув один пожежник, п’ятеро - поранені.

У Запорізькій області ворог кілька разів атакував підрозділи ДСНС під час гасіння пожеж та ліквідації наслідків обстрілів.

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