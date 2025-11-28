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РФ дронами атакувала пожежно-рятувальний підрозділ на Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Російські війська пошкодили будівлю та техніку підрозділу БпЛА на Запоріжжі. Особовий склад перебував в укритті та не постраждав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила ДСНС України.

"Країна-терорист, не маючи жодних моральних чи правових цінностей, всупереч міжнародним конвенціям і нормам, продовжує атаки на українських надзвичайників – тих, хто попри постійну небезпеку рятує та допомагає населенню", - наголосили у відомстві.

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Наслідки російської атаки

РФ атакує українських рятувальників на Запоріжжі
РФ атакує українських рятувальників на Запоріжжі
РФ атакує українських рятувальників на Запоріжжі
РФ атакує українських рятувальників на Запоріжжі
РФ атакує українських рятувальників на Запоріжжі

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Атаки РФ на рятувальників

Російські війська цілеспрямовано атакують пожежно-рятувальні підрозділи, пошкоджуючи будівлі та техніку, ставлячи під загрозу життя особового складу.

  • У вересні 2025‑го війська РФ атакували підрозділ ДСНС у Ніжині на Чернігівщині - один рятувальник загинув, ще двоє зазнали поранень. 

  • В ніч проти 23 жовтня 2025‑го  в Харківській області  під час гасіння пожежі, яку спричинив обстріл, росіяни повторно обстріляли рятувальників: загинув один пожежник, п’ятеро - поранені.

  • У Запорізькій області ворог кілька разів атакував підрозділи ДСНС під час гасіння пожеж та ліквідації наслідків обстрілів.

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Автор: 

Запоріжжя (2588) обстріл (34432) Запорізька область (4964) ДСНС (5353) Запорізький район (609)
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Я бачив Росію впритул, і я впевнений у тому, що немає нічого більш огидного, більш ницого і більш не схожого на Україну, ніж Росія.

Іноді мені здається, що ті, хто не бачив Росію так близько, як я, не зовсім добре розуміють, з чим ми боремося і як важливо не програти.

Якщо і є в сатани якась резиденція на землі, то вона саме там, у Росії.
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28.11.2025 10:05 Відповісти
 
 