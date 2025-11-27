Від початку повномасштабної війни загинуло 111 рятувальників і 114 волонтерів, - ДСНС
У ДСНС повідомили про загибель 111 рятувальників від початку повномасштабної війни. Крім того, від дій російської армії загинули 114 волонтерів, які допомагали службам у найнебезпечніших районах.
Про це розповів директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Віктор Вітовецький, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, працівники служби гинули під час розмінування, а також унаслідок повторних російських ударів по місцях, де вони ліквідовували наслідки атак. Частина втрат сталася під час операцій у зонах із підвищеною небезпекою.
Щоб зменшити ризики для особового складу, ДСНС активно впроваджує нові технології. Йдеться про роботизовані системи та дрони:
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повітряні БпЛА для розвідки;
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дистанційно керовані машини для механізованого розмінування;
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роботизовані комплекси для гасіння пожеж у місцях з високою температурою чи ризиком руйнування конструкцій.
Служба наголошує, що технологічне переоснащення дозволяє рятувальникам виконувати свою роботу ефективніше та безпечніше навіть в умовах постійної небезпеки.
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