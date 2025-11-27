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Новини Жертви серед цивільного населення України
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Від початку повномасштабної війни загинуло 111 рятувальників і 114 волонтерів, - ДСНС

Від початку війни загинули 111 рятувальників ДСНС

У ДСНС повідомили про загибель 111 рятувальників від початку повномасштабної війни. Крім того, від дій російської армії загинули 114 волонтерів, які допомагали службам у найнебезпечніших районах.

Про це розповів директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Віктор Вітовецький, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, працівники служби гинули під час розмінування, а також унаслідок повторних російських ударів по місцях, де вони ліквідовували наслідки атак. Частина втрат сталася під час операцій у зонах із підвищеною небезпекою.

Щоб зменшити ризики для особового складу, ДСНС активно впроваджує нові технології. Йдеться про роботизовані системи та дрони:

  • повітряні БпЛА для розвідки;

  • дистанційно керовані машини для механізованого розмінування;

  • роботизовані комплекси для гасіння пожеж у місцях з високою температурою чи ризиком руйнування конструкцій.

Служба наголошує, що технологічне переоснащення дозволяє рятувальникам виконувати свою роботу ефективніше та безпечніше навіть в умовах постійної небезпеки.

Також читайте: Через російські атаки на Україну у вересні загинули щонайменше 214 осіб, майже 1000 - поранені. Енергообєкти пошкоджено 31 раз, - ООН

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жертви (1990) рятувальники (205) ДСНС (5353) війна в Україні (8494)
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Гинуть кращі ,чому не здихають корупціонери і різна проросійська мерзота ?
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27.11.2025 14:42 Відповісти
Безперечно рятувальники і волонтери виконують мегаскладну, небезпечну і потрібну роботу. Честь, хвала їм і величезна подяка. Але... чому не пишуть скільки загинуло підприємців, торгових представників, токарів, комбайнерів і тд. Деколи ще проскакує інформація, що загинув якийсь актор театру, чи ще якийсь діяч мистецтва. А прості робітники не достойні статистики? Рятувальники свідомо обирали професію повязану з ризиком, і ще раз велика подяка за це. А прості робітники не вибирали таку участь.
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27.11.2025 14:49 Відповісти
 
 