Від початку повномасштабної війни загинуло 111 рятувальників і 114 волонтерів, - ДСНС

У ДСНС повідомили про загибель 111 рятувальників від початку повномасштабної війни. Крім того, від дій російської армії загинули 114 волонтерів, які допомагали службам у найнебезпечніших районах.

Про це розповів директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Віктор Вітовецький, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, працівники служби гинули під час розмінування, а також унаслідок повторних російських ударів по місцях, де вони ліквідовували наслідки атак. Частина втрат сталася під час операцій у зонах із підвищеною небезпекою.

Щоб зменшити ризики для особового складу, ДСНС активно впроваджує нові технології. Йдеться про роботизовані системи та дрони:

повітряні БпЛА для розвідки;

дистанційно керовані машини для механізованого розмінування;

роботизовані комплекси для гасіння пожеж у місцях з високою температурою чи ризиком руйнування конструкцій.

Служба наголошує, що технологічне переоснащення дозволяє рятувальникам виконувати свою роботу ефективніше та безпечніше навіть в умовах постійної небезпеки.

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