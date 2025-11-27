С начала полномасштабной войны погибло 111 спасателей и 114 волонтеров, - ГСЧС
В ГСЧС сообщили о гибели 111 спасателей с начала полномасштабной войны. Кроме того, от действий российской армии погибли 114 волонтеров, которые помогали службам в самых опасных районах.
Об этом рассказал директор Департамента организации мер гражданской защиты ГСЧС Виктор Витовецкий, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, работники службы погибали во время разминирования, а также в результате повторных российских ударов по местам, где они ликвидировали последствия атак. Часть потерь произошла во время операций в зонах с повышенной опасностью.
Чтобы уменьшить риски для личного состава, ГСЧС активно внедряет новые технологии. Речь идет о роботизированных системах и дронах:
воздушные БПЛА для разведки;
дистанционно управляемые машины для механизированного разминирования;
роботизированные комплексы для тушения пожаров в местах с высокой температурой или риском разрушения конструкций.
Служба отмечает, что технологическое переоснащение позволяет спасателям выполнять свою работу более эффективно и безопасно даже в условиях постоянной опасности.
