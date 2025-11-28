РФ дронами атаковала пожарно-спасательное подразделение в Запорожье. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска повредили здание и технику подразделения БПЛА в Запорожье. Личный состав находился в укрытии и не пострадал.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила ГСЧС Украины.
"Страна-террорист, не имея никаких моральных или правовых ценностей, вопреки международным конвенциям и нормам, продолжает атаки на украинских чрезвычайников – тех, кто, несмотря на постоянную опасность, спасает и помогает населению", – подчеркнули в ведомстве.
Последствия российской атаки
Атаки РФ на спасателей
Российские войска целенаправленно атакуют пожарно-спасательные подразделения, повреждая здания и технику, ставя под угрозу жизнь личного состава.
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В сентябре 2025 года войска РФ атаковали подразделение ГСЧС в Нежинена Черниговщине - один спасатель погиб, еще двое получили ранения.
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В ночь на 23 октября 2025 года в Харьковской области во время тушения пожара, вызванного обстрелом, россияне повторно обстреляли спасателей: погиб один пожарный, пятеро - ранены.
- В Запорожской области враг несколько раз атаковал подразделения ГСЧС во время тушения пожаров и ликвидации последствий обстрелов.
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Іноді мені здається, що ті, хто не бачив Росію так близько, як я, не зовсім добре розуміють, з чим ми боремося і як важливо не програти.
Якщо і є в сатани якась резиденція на землі, то вона саме там, у Росії.