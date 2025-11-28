РФ дронами атаковала пожарно-спасательное подразделение в Запорожье. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска повредили здание и технику подразделения БПЛА в Запорожье. Личный состав находился в укрытии и не пострадал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила ГСЧС Украины.

"Страна-террорист, не имея никаких моральных или правовых ценностей, вопреки международным конвенциям и нормам, продолжает атаки на украинских чрезвычайников – тех, кто, несмотря на постоянную опасность, спасает и помогает населению", – подчеркнули в ведомстве.

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Последствия российской атаки











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Атаки РФ на спасателей

Российские войска целенаправленно атакуют пожарно-спасательные подразделения, повреждая здания и технику, ставя под угрозу жизнь личного состава.

В сентябре 2025 года войска РФ атаковали подразделение ГСЧС в Нежинена Черниговщине - один спасатель погиб, еще двое получили ранения.

В ночь на 23 октября 2025 года в Харьковской области во время тушения пожара, вызванного обстрелом, россияне повторно обстреляли спасателей: погиб один пожарный, пятеро - ранены.

В Запорожской области враг несколько раз атаковал подразделения ГСЧС во время тушения пожаров и ликвидации последствий обстрелов.

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