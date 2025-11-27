Удар РФ по Запорожью 25 ноября: пятеро человек госпитализированы, один - в тяжелом состоянии

В Запорожье после массированного российского обстрела 25 ноября один человек остается в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Состояние пострадавших

Пятеро человек, раненных в результате этой атаки, госпитализированы. Один - в тяжелом состоянии.

Всего в результате вражеских атак в больницах города находятся более 20 человек.

Разрушение жилых домов

Значительно повреждены семь многоэтажек. Часть квартир пригодны для проживания, часть - полностью выгорели. В некоторых домах уничтожены целые подъезды. Огнем частично повреждены несущие конструкции.

"Продолжается техническое обследование домов - оно определит, где нужен ремонт, а где - полная реконструкция. Параллельно закрываются окна, кровли, чтобы уберечь другие квартиры от непогоды и затопления", - рассказал Федоров.

Частный сектор

Повреждены более 20 частных домов, владельцам оказывается необходимая помощь.

Что предшествовало?