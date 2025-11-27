РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10687 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Запорожья Атака беспилотников на Запорожье
126 0

Удар РФ по Запорожью 25 ноября: пятеро человек госпитализированы, один - в тяжелом состоянии

Атака на Запорожье 25 ноября

В Запорожье после массированного российского обстрела 25 ноября один человек остается в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Состояние пострадавших

Пятеро человек, раненных в результате этой атаки, госпитализированы. Один - в тяжелом состоянии.

Всего в результате вражеских атак в больницах города находятся более 20 человек.

Смотрите также: Сутки на Запорожье: под постоянными обстрелами населенные пункты трех районов. ФОТОрепортаж

Разрушение жилых домов

Значительно повреждены семь многоэтажек. Часть квартир пригодны для проживания, часть - полностью выгорели. В некоторых домах уничтожены целые подъезды. Огнем частично повреждены несущие конструкции.

"Продолжается техническое обследование домов - оно определит, где нужен ремонт, а где - полная реконструкция. Параллельно закрываются окна, кровли, чтобы уберечь другие квартиры от непогоды и затопления", - рассказал Федоров.

Также смотрите: Оккупанты сбросили три бомбы ФАБ-500 на центр Гуляйполя в Запорожской области. ВИДЕО

Частный сектор

Повреждены более 20 частных домов, владельцам оказывается необходимая помощь.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что российские дроны атаковали Запорожье: госпитализированы 12 человек, повреждены по меньшей мере 7 многоэтажек.
  • Позже сообщалось, что количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье возросло до 18.

Автор: 

Запорожье (2832) обстрел (30655) Запорожская область (3828) Запорожский район (344)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 