Удар РФ по Запоріжжю 25 листопада: п’ятеро осіб госпіталізовані, один чоловік - у важкому стані
У Запоріжжі після масованого російського обстрілу 25 листопада один чоловік залишається у важкому стані.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Стан постраждалих
П'ять людей, поранених внаслідок цієї атаки, госпіталізовані. Один чоловік у важкому стані.
Загалом внаслідок ворожих атак у лікарнях міста перебувають понад 20 людей.
Руйнування житлових будинків
Значно пошкождено сім багатоповерхівок. Частина квартир придатні для проживання, частина - повністю вигоріли. У деяких будинках знищені цілі під’їзди. Вогнем частково пошкоджені несучі конструкції.
"Триває технічне обстеження будинків - воно визначить, де потрібен ремонт, а де - повна реконструкція. Паралельно закриваються вікна, покрівлі, щоб уберегти інші квартири від негоди та затоплення", - розповів Федоров.
Приватний сектор
Пошкоджені понад 20 приватних будинків, власникам надається необхідна допомога.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що російські дрони атакували Запоріжжя: госпіталізовано 12 людей, пошкоджено щонайменше 7 багатоповерхівок.
- Пізніше повідомлялося, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зросла до 18.
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