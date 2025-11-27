Удар РФ по Запоріжжю 25 листопада: п’ятеро осіб госпіталізовані, один чоловік - у важкому стані

У Запоріжжі після масованого російського обстрілу 25 листопада один чоловік залишається у важкому стані.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Стан постраждалих

П'ять людей, поранених внаслідок цієї атаки, госпіталізовані. Один чоловік у важкому стані.

Загалом внаслідок ворожих атак у лікарнях міста перебувають понад 20 людей.

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Руйнування житлових будинків

Значно пошкождено сім багатоповерхівок. Частина квартир придатні для проживання, частина - повністю вигоріли. У деяких будинках знищені цілі під’їзди. Вогнем частково пошкоджені несучі конструкції.

"Триває технічне обстеження будинків - воно визначить, де потрібен ремонт, а де - повна реконструкція. Паралельно закриваються вікна, покрівлі, щоб уберегти інші квартири від негоди та затоплення", - розповів Федоров.

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Приватний сектор

Пошкоджені понад 20 приватних будинків, власникам надається необхідна допомога.

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