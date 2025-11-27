Доба на Запоріжжі: під постійними обстрілами населені пункти трьох районів. ФОТОрепортаж

Окупанти не припиняють обстрілів мирних населених пунктів Запорізької області. Армія РФ здійснила удари авіацією, артилерією та FPV-дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

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За останню добу російські війська завдали:

9 авіаударів,

застосували 331 безпілотний літальний апарат (переважно FPV),

здійснили 243 артилерійські обстріли,

7 разів вдарили з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Під вогневим ураженням армії РФ опинилися населені пункти трьох районів:

Запорізький район: Нове Поле, Новомиколаївка, Червонодніпровка, Новояковлівка;

Василівський район: Степногірськ, Приморське, Щербаки;

Пологівський район: Гуляйполе, Оріхів, Воздвижівка, Тернувате, Різдвянка, Новоандріївка, Преображенка, Солодке, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне, Білогір’я, Високе, Затишшя та Добропілля.

Село Новояковлівка окупаційні війська атакували FPV-дроном. У результаті поранення отримала 71-річна жінка.

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Наслідки ворожих обстрілів









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