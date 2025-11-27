Доба на Запоріжжі: під постійними обстрілами населені пункти трьох районів. ФОТОрепортаж
Окупанти не припиняють обстрілів мирних населених пунктів Запорізької області. Армія РФ здійснила удари авіацією, артилерією та FPV-дронами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.
За останню добу російські війська завдали:
-
9 авіаударів,
-
застосували 331 безпілотний літальний апарат (переважно FPV),
-
здійснили 243 артилерійські обстріли,
-
7 разів вдарили з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).
Під вогневим ураженням армії РФ опинилися населені пункти трьох районів:
- Запорізький район: Нове Поле, Новомиколаївка, Червонодніпровка, Новояковлівка;
- Василівський район: Степногірськ, Приморське, Щербаки;
- Пологівський район: Гуляйполе, Оріхів, Воздвижівка, Тернувате, Різдвянка, Новоандріївка, Преображенка, Солодке, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне, Білогір’я, Високе, Затишшя та Добропілля.
Село Новояковлівка окупаційні війська атакували FPV-дроном. У результаті поранення отримала 71-річна жінка.
Наслідки ворожих обстрілів
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль