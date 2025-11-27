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Новини Фото Обстріли Запорізької області
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Доба на Запоріжжі: під постійними обстрілами населені пункти трьох районів. ФОТОрепортаж

Окупанти не припиняють обстрілів мирних населених пунктів Запорізької області.  Армія РФ здійснила удари авіацією, артилерією та FPV-дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

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За останню добу російські війська завдали:

  • 9 авіаударів,

  • застосували 331 безпілотний літальний апарат (переважно FPV),

  • здійснили 243 артилерійські обстріли,

  • 7 разів вдарили з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Під вогневим ураженням армії РФ опинилися населені пункти трьох районів:

  • Запорізький район: Нове Поле, Новомиколаївка, Червонодніпровка, Новояковлівка;
  • Василівський район: Степногірськ, Приморське, Щербаки;
  • Пологівський район: Гуляйполе, Оріхів, Воздвижівка, Тернувате, Різдвянка, Новоандріївка, Преображенка, Солодке, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне, Білогір’я, Високе, Затишшя та Добропілля.

Село Новояковлівка окупаційні війська атакували FPV-дроном. У результаті поранення отримала 71-річна жінка.

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Наслідки ворожих обстрілів

Окупанти атакують мирні села Запорізької області
Окупанти атакують мирні села Запорізької області
Окупанти атакують мирні села Запорізької області
Окупанти атакують мирні села Запорізької області

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Запорізька область (4959) Запорізький район (606) Новояковлівка (3)
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