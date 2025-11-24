Рашисти обстрілюють Запорізьку область: є загиблий та поранені
Від ранку 24 листопада війська РФ обстрілюють територію Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Удар по Веселянці
"Ворог вкотре атакує мирне населення у Запорізькому районі. У селі Веселянка росіяни ударили FPV-дроном по мікроавтобусу. На жаль, водій загинув на місці", - зауважив він.
Удар по Біленькому
Окрім того, як зазначається, поранено двох 24-річних чоловіків внаслідок ворожої атаки по селу Біленьке Запорізького району.
"Ворог вкотре тероризує цивільне населення. Вдарив FPV-дроном по береговій лінії Дніпра, де перебували люди. Постраждали два чоловіки. Кожному надається медична допомога", - уточнив Федоров.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль