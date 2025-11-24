Рашисти обстрілюють Запорізьку область: є загиблий та поранені

Від ранку 24 листопада війська РФ обстрілюють територію Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Удар по Веселянці

"Ворог вкотре атакує мирне населення у Запорізькому районі. У селі Веселянка росіяни ударили FPV-дроном по мікроавтобусу. На жаль, водій загинув на місці", - зауважив він.

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Удар по Біленькому

Окрім того, як зазначається, поранено двох 24-річних чоловіків внаслідок ворожої атаки по селу Біленьке Запорізького району.

"Ворог вкотре тероризує цивільне населення. Вдарив FPV-дроном по береговій лінії Дніпра, де перебували люди. Постраждали два чоловіки. Кожному надається медична допомога", - уточнив Федоров.

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