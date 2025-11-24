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Новини Фото Обстріли Запорізької області
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Доба на Запоріжжі: 732 ворожі удари, шестеро поранених. ФОТОрепортаж

За добу окупанти 732 рази атакували населені пункти Запорізької області різними видами озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

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Російські війська за добу:

  • здійснили 421 атаку БпЛА (переважно FPV-дронама);
  • завдали 23 авіаудари:
  • шість ударів із РСЗВ;
  • 282 - з артилерійських систем.

Ворог продовжує цілеспрямовано бити по цивільних

Для цього у Запорізькій області переважно використовує FPV-дрони. 

Влучання задокументовані у Мар’ївці, Таврійському, Гуляйполі та Оріхові - у двори приватних будинків та по цивільних автомобілях. Унаслідок атак поранено п’ятеро людей віком від 55 до 71 року.

У Воздвижівці внаслідок авіаудару керованою бомбою (ФАБ з УМПК) травмовано 52-річного чоловіка, якому вже надали медичну допомогу.

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Наслідки російських атак

Масовані обстріли Запорізької області: 732 удари та шестеро поранених
Масовані обстріли Запорізької області: 732 удари та шестеро поранених
Масовані обстріли Запорізької області: 732 удари та шестеро поранених
Масовані обстріли Запорізької області: 732 удари та шестеро поранених

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Автор: 

Гуляйполе (245) обстріл (34369) Запорізька область (4944) Запорізький район (595) Пологівський район (425) Мар’ївка (1) Таврійське (6) Оріхів (48)
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