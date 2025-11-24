Доба на Запоріжжі: 732 ворожі удари, шестеро поранених. ФОТОрепортаж
За добу окупанти 732 рази атакували населені пункти Запорізької області різними видами озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.
Російські війська за добу:
- здійснили 421 атаку БпЛА (переважно FPV-дронама);
- завдали 23 авіаудари:
- шість ударів із РСЗВ;
- 282 - з артилерійських систем.
Ворог продовжує цілеспрямовано бити по цивільних
Для цього у Запорізькій області переважно використовує FPV-дрони.
Влучання задокументовані у Мар’ївці, Таврійському, Гуляйполі та Оріхові - у двори приватних будинків та по цивільних автомобілях. Унаслідок атак поранено п’ятеро людей віком від 55 до 71 року.
У Воздвижівці внаслідок авіаудару керованою бомбою (ФАБ з УМПК) травмовано 52-річного чоловіка, якому вже надали медичну допомогу.
Наслідки російських атак
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