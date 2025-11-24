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Новости Фото Обстрелы Запорожской области
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Сутки в Запорожской области: 732 вражеских удара, шесть раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

За сутки оккупанты 732 раза атаковали населенные пункты Запорожской области различными видами вооружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

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Российские войска за сутки:

  • осуществили 421 атаку БПЛА (преимущественно FPV-дронами);
  • нанесли 23 авиаудара:
  • шесть ударов из РСЗО;
  • 282 - из артиллерийских систем.

Враг продолжает целенаправленно бить по гражданским

Для этого в Запорожской области преимущественно использует FPV-дроны.

Попадания задокументированы в Марьевке, Таврическом, Гуляйполе и Орехово - во дворы частных домов и по гражданским автомобилям. В результате атак ранены пять человек в возрасте от 55 до 71 года.

В Воздвижовке в результате авиаудара управляемой бомбой (ФАБ с УМПК) травмирован 52-летний мужчина, которому уже оказана медицинская помощь.

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Последствия российских атак

Массированные обстрелы Запорожской области: 732 удара и шесть раненых
Массированные обстрелы Запорожской области: 732 удара и шесть раненых
Массированные обстрелы Запорожской области: 732 удара и шесть раненых
Массированные обстрелы Запорожской области: 732 удара и шесть раненых

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Автор: 

Гуляйполе (235) обстрел (33020) Запорожская область (4424) Запорожский район (588) Пологовский район (425) Марьевский (1) Таврическое (6) Орехов (48)
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