Сутки в Запорожской области: 732 вражеских удара, шесть раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

За сутки оккупанты 732 раза атаковали населенные пункты Запорожской области различными видами вооружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

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Российские войска за сутки:

осуществили 421 атаку БПЛА (преимущественно FPV-дронами);

нанесли 23 авиаудара:

шесть ударов из РСЗО;

282 - из артиллерийских систем.

Враг продолжает целенаправленно бить по гражданским

Для этого в Запорожской области преимущественно использует FPV-дроны.

Попадания задокументированы в Марьевке, Таврическом, Гуляйполе и Орехово - во дворы частных домов и по гражданским автомобилям. В результате атак ранены пять человек в возрасте от 55 до 71 года.

В Воздвижовке в результате авиаудара управляемой бомбой (ФАБ с УМПК) травмирован 52-летний мужчина, которому уже оказана медицинская помощь.

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Последствия российских атак









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