Сутки в Запорожской области: 732 вражеских удара, шесть раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ
За сутки оккупанты 732 раза атаковали населенные пункты Запорожской области различными видами вооружения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.
Российские войска за сутки:
- осуществили 421 атаку БПЛА (преимущественно FPV-дронами);
- нанесли 23 авиаудара:
- шесть ударов из РСЗО;
- 282 - из артиллерийских систем.
Враг продолжает целенаправленно бить по гражданским
Для этого в Запорожской области преимущественно использует FPV-дроны.
Попадания задокументированы в Марьевке, Таврическом, Гуляйполе и Орехово - во дворы частных домов и по гражданским автомобилям. В результате атак ранены пять человек в возрасте от 55 до 71 года.
В Воздвижовке в результате авиаудара управляемой бомбой (ФАБ с УМПК) травмирован 52-летний мужчина, которому уже оказана медицинская помощь.
Последствия российских атак
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