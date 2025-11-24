Рашисты обстреливают Запорожскую область: есть погибший и раненые

С утра 24 ноября войска РФ обстреливают территорию Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удар по Веселянке

"Враг в очередной раз атакует мирное население в Запорожском районе. В селе Веселянка россияне ударили FPV-дроном по микроавтобусу. К сожалению, водитель погиб на месте", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки на Запорожье: 732 вражеских удара, шесть раненых. ФОТОрепортаж

Удар по Беленькому

Кроме того, как отмечается, ранены двое 24-летних мужчин в результате вражеской атаки по селу Беленькое Запорожского района.

"Враг в очередной раз терроризирует гражданское население. Ударил FPV-дроном по береговой линии Днепра, где находились люди. Пострадали два мужчины. Каждому оказывается медицинская помощь", - уточнил Федоров.

Читайте: Молодая мама и владелица кафе: умерла Наталья Ильенко, которая 3 месяца боролась за жизнь после удара РФ по Запорожью. ФОТО