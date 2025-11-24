Рашисты обстреливают Запорожскую область: есть погибший и раненые
С утра 24 ноября войска РФ обстреливают территорию Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Удар по Веселянке
"Враг в очередной раз атакует мирное население в Запорожском районе. В селе Веселянка россияне ударили FPV-дроном по микроавтобусу. К сожалению, водитель погиб на месте", - отметил он.
Удар по Беленькому
Кроме того, как отмечается, ранены двое 24-летних мужчин в результате вражеской атаки по селу Беленькое Запорожского района.
"Враг в очередной раз терроризирует гражданское население. Ударил FPV-дроном по береговой линии Днепра, где находились люди. Пострадали два мужчины. Каждому оказывается медицинская помощь", - уточнил Федоров.
